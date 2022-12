"¿Qué diría la oposición si el cameo en un programa estrella de la tele pública lo hiciese Sánchez?": los tuiteros, ojipláticos con Ayuso en 'Masterchef'

Isabel Díaz Ayuso será una de las invitadas del programa de Masterchef Especial Navidad que ha preparado RTVE. Así puede apreciarse en unas imágenes promocionales del programa culinario que se han difundido en redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid participará junto a famosos como Anabel Alonso, José Corbacho, Bibiana Fernández o Mario Vaquerizo, entre otros. Los tuiteros y tuiteras no dan crédito y así lo hacen constar en sus mensajes.

Sorpresa!! Empieza la campaña electoral en Masterchef.

The show must go on. https://t.co/tiUVpkui7I

— Adriana Lastra (@Adrilastra) December 16, 2022