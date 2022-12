La pifia de Carmen Lomana en el Mundial de Catar que convierte a Mbappé en empleado de Amazon

Extraña pareja: la empresaria Carmen Lomana y el futbolista francés Kylian Mbappé.- EP

Por Tremending

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. La carismática socialité estuvo siguiendo este domingo los pormenores de la final del Mundial y quedó ampliamente impresionada con la actuación del joven delantero francés Kylian Embale.

Relacionada:

Tal es así que no dudó en compartir con sus seguidores un espontáneo: "Embale es un fenómeno!!". No en vano, el tal Embale firmó un encuentro digno de un fuera de serie. Si bien la empresaria catódica no acertó con el nombre…

Embale es un fenómeno!! — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) December 18, 2022

La pifia de Lomana –el jugador se llama en realidad Kylian Mbappé– ha sido motivo de cachondeo en redes. La protagonista explicaba poco después su ocurrencia: "Embale es porque entro embalado como un rayo metiendo dos goles en un momento".

Relacionada:

Sea como fuere, lo cierto es que el apelativo ha causado furor en las redes. Chanzas de diversa índole que se han sucedido conformando, lo que viene siendo, tremenda risotada tuitera. Allá va nuestra selección:

Embale, egalite, fraternite… Vaya tres. — melani (@melarefanfinfl4) December 18, 2022

Empleado del mes en Amazon. https://t.co/crI6jh4DTn — Super Falete 🩲 (@SuperFalete) December 18, 2022

Carmen Lomana era la que le ponía los nombres a los jugadores clásicos en el pro. https://t.co/DyYH9PIspu — Danieliju Navideño🎄🎄🎄 (@Danieliju) December 18, 2022

Cuando lo pides por AliExpress / Cuando te llega. pic.twitter.com/mDZ9dJs7Vo — Pepe Indiopole (@Pepe_Indiopole) December 18, 2022

Y así es como un joven futbolista francés se convierte, por obra y arte de un tuit, en un empleado de Amazon. Y es que el entusiasmo balompédico de Lomana sólo es comparable con la mesura exhibida por Rajoy en sus columnas mundialistas.