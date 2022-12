España, en vilo ante un asunto de vital trascendencia para el Estado.

Hablamos, como no, del Tribunal Constitucional impidiendo al Senado votar la reforma para renovar… al propio Tribunal Constitucional.

Todo viene a cuenta de un recurso de amparo del PP.

Y si vamos aún más atrás, la historia surge porque el PP se niega a renovar los órganos judiciales porque no le viene bien.

La Justicia arreglando un problema al Partido Popular, capítulo…

En otras palabras, los magistrados conservadores han votado en bloque para suspender por primera vez una tramitación legislativa en el Parlamento español.

No hablamos de que hayan analizado la constitucionalidad de algo aprobado, no. Lo ha hecho antes. Como los precrímenes de Minority Report. La separación de poderes, ya si eso.

Esto es para analizar por partes, porque tiene turrón. Por un lado tenemos magistrados con el mandato caducado decidiendo cosas. Como diría Rajoy, "no es cosa menor, o dicho de otra manera es cosa mayor".

O sea, que yo no puedo hacer un trámite administrativo con el DNI caducado, pero con los jueces no hay problema.

Y es más, esos magistrados 'caducados' han decidido sobre su propia recusación. Siguiendo con la filosofía rajoyesca, esto es algo "verdaderamente notable".

Mi contrato de alquiler venció hace cuatro años y mi casero quiere echarme de casa, pero no pasa nada, he votado que no me voy y ya está.

— PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) December 20, 2022