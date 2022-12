Feijóo pide ahora sosiego tras incendiar el debate público: "Tiene la cara forjada en los fuegos del Monte del Destino"

Tres, dos, uno, y acción. Feijóo mira a cámara y, con voz engolada, se dirige a la ciudadanía para comentar, grosso modo, que hasta aquí hemos llegado.

"Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales", desliza el líder del PP con rostro impávido. Una alocución, la de Feijóo, que no duda en vanagloriarse de la inédita decisión del Tribunal Constitucional de intervenir el poder legislativo.

El presidente del Partido Popular pide que se "rebaje" el tono, reclama sosiego en el debate público y lo hace sin inmutarse. Quien habla es la misma persona que hace apenas nueve días denunciaba un "asalto a las instituciones", el mismo político que en los últimos tiempos ha endurecido su discurso.

Y es que Feijóo ha dejado ver en las últimas semanas su retórica más radical, llegando incluso a acusar al PSOE de ser "servil" con el independentismo y "cruel" con los constitucionalistas por la reforma del delito de sedición y por pactar con Bildu el cambio de funciones de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra.

Las redes, como era de prever, no han dudado en sacarle los colores al líder gallego. Incluso los hay que han tenido a bien poner en solfa la consistencia de su rostro.

A veces me pregunto si de verdad se cree lo que dice. Y eso de que es peor un necio que un malo no me termina de convencer del todo.

