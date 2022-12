Una sanitaria comparte una foto de su día a día: "Yo no estudié Medicina para tratar así a mis pacientes"

Una sanitaria ha compartido una preocupante imagen que refleja la triste realidad de la sanidad en cada vez más zonas de España. La trabajadora ha publicado la lista del estado de las consultas que debe atender. La gran mayoría de ellas son teleconsultas.

Las teleconsultas ofrecen mayor rapidez para los profesionales. Pero esta rapidez se produce en detrimento de un trato de mayor calidad, algo que no depende de los facultativos, que se deben enfrentar a larguísimas listas de ciudadanos que demandan atención.

Esta realidad, marcada por la falta de recursos y personal, encarece el deterioro de la sanidad en España, como en la Comunidad de Madrid, donde algunos trabajadores llegaron al punto de encerrarse en la Consejería de Sanidad de la región para solicitar una negociación que aborde mejoras en la Atención Primaria.

En este caso, la médica de familia Teresa Méndez ha expresado su indignación a través de su cuenta de Twitter. "Yo no estudié Medicina para tratar así a mis pacientes. Ni para tratarme así a mí misma", ha lamentado. También ha manifestado su defensa de la Atención Primaria.

Algunos perfiles se han solidarizado con ella, como la usuaria Marta Canino, también médico de familia. "Creo que es un sentimiento compartido por todos los que amamos la primaria", ha indicado en una respuesta. El comentario de Méndez ha tenido una gran repercusión en Twitter, donde ha generado miles de interacciones y una avalancha de apoyo y empatía.

