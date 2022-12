Ayuso irrumpe como invitada sorpresa en la final de 'Got Talent' y las redes no salen de su asombro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el programa 'Got Talent'.

Todo indica que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido darse un baño de multitudes de cara a fin de año. Su aparición este martes en la final de Got Talent España –también hará acto de presencia en el especial de Navidad de MasterChef– ha sorprendido a la audiencia del programa que, muy activa en las redes sociales, ha criticado la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y es que Ayuso se subió al escenario al término de la actuación del grupo Las Niñas de Lola, un grupo de flamenco integrado exclusivamente por mujeres cuyo número contenía un mensaje que habla del respeto a los mayores y la fuerza de la palabra.

"Estoy totalmente emocionada, porque, la verdad, todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, es algo maravilloso y estoy orgullosa de todas ellas", comentaba la presidenta visiblemente conmovida. Es más, Ayuso no dudó en invitarlas a los actos del 2 de mayo a la Puerta del Sol, "para que volváis a actuar ante todos", llegó a esgrimir.



La ubicuidad mediática de Ayuso está generando cierto pasmo en las redes. Por no hablar de ese homenaje a los abuelos por parte de Las Niñas de Lola que tanto le han emocionado, máxime cuando sus políticas han resultado funestas para nuestros mayores.

El susto que me he llevado al ver a la Ayuso #GotTalentFinal pic.twitter.com/iuy5OIKtXV

Me parece increíble el blanqueamiento de imagen que le están haciendo a Ayuso. Qué es eso de llevarla ahora a todos los programas?! #GotTalentFinal

¿Alguien me puede explicar qué hace Ayuso en la final de #GotTalent ?

Ayuso también ¡en la final de Got Talent de Telecinco! uno de los programas de más audiencia dice. Está escandalosa múltiple promoción no es casual, en la España sucia nada es casual. La maquinaria trabaja a tope.

Por cierto, el comentario era que c*** pinta aquí pic.twitter.com/RVR95qufqT

— Rosa María Artal (@rosamariaartal) December 21, 2022