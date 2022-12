La apoteósica respuesta de Sánchez sobre Feijóo y su "dilatada experiencia como cartero" que ha dejado con estas caras a los diputados del PP

No tardó mucho tiempo en desinflarse el globo Feijóo. El supuesto moderado mutó en una mezcla entre Rajoy y Casado con las mismas artes de siempre, y el gran gestor salió trasquilado al primer 'cara a cara'. La cosa es tal que ahora vemos cómo a Feijóo le caen los 'zascas' del presidente del Gobierno hasta cuando no está presente.

Para ejemplo, el de este miércoles en el Congreso, con Pedro Sánchez marcándose un festival del humor a costa suya.

En su respuesta a Cuca Gamarra, Sánchez repasó algunos datos económicos y recordó que en el PP "ya no hablan de economía" sino que han vuelto "al racarraca de siempre". Y después aseguró: "Hasta incluso he escuchado a su líder criticar que el Gobierno de España nombrara al presidente de Correos. Pero vamos a ver, señoría, ¿es que el señor Feijóo fue nombrado presidente de Correos por el señor Aznar por su dilatada experiencia como cartero?".

Y es que, efectivamente, el presidente del PP fue presidente de Correos entre 2000 y 2003, con José María Aznar presidente del Gobierno.

La cara de Feijóo no la hemos podido ver en esta ocasión, pero si las de los suyos en la bancada popular.

No saben la suerte que tienen en el PP de no tener sentido de la vergüenza. Porque a mí me contestan así y me voy del Hemiciclo más rojo que un tomate. https://t.co/oGvZMvrFrB

— Gonzalo Bonet (@GBCLopi) December 21, 2022