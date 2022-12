Duras críticas a la Comunidad de Madrid por su falta de tacto tras la muerte de un bebé en las Urgencias extrahospitalarias de Paracuellos

En la madrugada de este jueves, una familia llevó a su bebé al PAC del municipio madrileño de Paracuellos del Jarama. El centro, pese a que sí debería haber contado con un médico disponible, tenía tres de baja de los cinco que hay en plantilla en la actualidad. No se sustituyeron esos puestos por lo que, cuando llegó el pequeño, allí tan solo había un enfermero. Desgraciadamente, el menor no sobrevivió.

El ABC, consciente de la gravedad del asunto, publicó la noticia. ¿La respuesta de la Comunidad de Madrid en su Twitter oficial? Comprúebenlo ustedes mismos.

Esta noticia es falsa. Ese PAC sí tiene médico. Estaba de baja. El pequeño no murió en el centro, entró sin vida. Llegó sin constantes vitales, aparentemente desde hacía horas. https://t.co/HyNG56OGFZ

Como bien sostiene Javier Padilla en un artículo de opinión publicado este sábado en Público, "en este caso concreto, se podían elegir mejor otras cuatro palabras: 'Investigaremos lo que ocurrió', 'pondremos todos los medios', 'condolencias a la familia', son solo tres ejemplos". En su lugar, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso optó por señalar al medio de derechas con un mensaje carente de tacto. El ABC ha optado por borrar la información de su página web.

Tuiteros y tuiteras han salido en tromba a condenar esta respuesta del Ejecutivo regional, falta de empatía y que, además, pone de nuevo en la diana a un medio de comunicación.

Lo 1° mi pésame para la familia por el drama que está viviendo… Lo 2°, si solo hay un médico y está de baja, no hay médico. 3° si llegó en muerte clínica o biológica solo lo saben las profesionales que le atendieron. 4° usar una cuenta oficial de esta manera es inaceptable. https://t.co/y8mafV1nvN

La noticia era cierta -no había médico- y la quitaron de ABC. El bebé murió y ni una palabra oficial de pésame o apoyo a la familia. Ni de investigación de responsabilidades.

Una cosa, además de lo que dije ayer: Los pormenores de las historias clínicas no deben ser compartidos bajo ningún concepto. Si a eso le sumamos la falta de empatía y la confirmación de que no había médico… Moralmente en el fango estáis. https://t.co/UXrbIfiCz4

En Paracuellos ha fallecido un bebé de 9 meses yendo a un centro de urgencias donde no había médico. Esta es la respuesta de la Comunidad: "sí había, pero estaba de baja". Si está de baja y no se cubre, no hay médico. Qué asco y qué pena. Lo siento mucho. https://t.co/x26Hi7SRl8

— Raúl Díaz (@Ruldia) December 24, 2022