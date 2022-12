Ana Morgade pone a la RAE en la diana por su definición de "mamitis"

Ana Morgade ha estallado al leer la definición que la RAE ha hecho de la palabra "mamitis", que ha incluido recientemente en el diccionario. "Claro, el afecto y el apego solo es excesivo si se tiene hacia una madre", ha espetado irónica. Y, ni corta ni perezosa, ha añadido: "Eso está documentadísimo por la universidad de los c0j0nes cuadrados".

Hola, @RAEinforma, neh, que se me hizo raro que no añadáis PAPITIS también al diccionario. Pero claro, el afecto y el apego solo es excesivo si se tiene hacia una madre, eso está documentadísimo por la universidad de los c0j0nes cuadrados. Circulen, que aquí no pasa nadEN FIN. pic.twitter.com/cNcxzmqlAU

— ana morgade (@ana_morgade) December 23, 2022