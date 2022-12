La odisea de una tuitera para coger un tren y el "milagro navideño" para conseguir llegar a casa

Por Tremending

En las películas de Navidad es recurrente que un personaje pierda su medio de transporte y con la ayuda inestimable de buenos samaritanos, y un poco de "milagro navideño", consigue recuperarse y llegar a su destino.

hoy en DESGRACIAS que me pasan: estaba en Valladolid y tenía el ave a las 7:38 de la mañana, como soy una persona de sueño profundo y sabía que como me durmiera lo perdía… NO HE DORMIDO NADA!!! A las 7, con tiempo, me pido el taxi🥰 — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Una tuitera ha vivido una situación similar. Es más, todo comienza cuando intenta prevenir esta situación. La joven cuenta cómo se mantuvo despierta para evitar quedarse dormida y perder el tren, pero el destino tenía otros planes para ella.

Pues no llevo yo esperando 15 minutitos porque claro, es navidad, sale todo el mundo de fiesta menos yo!!!😃 Hay mucha demanda, tras 15 minutos, ya eran y 15… Se tardan 10 minutos desde mi casa hasta la estación… Yo ya con el corazón al borde de la taquicardia — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Pero… LLEGA MI TAXI!!! Voy con mi maletita a subirme cuando… LLEGAN DOS BORRACHAS DEL BAR DE EN FRENTE CORRIENDO Y ME LO QUITAN.

Yo ya intentando calmar mis demonios… Pidiéndole a Dios que por favor me cogieran el teléfono para pedir otro… Me lo cogen, 7:17… puf — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Con tiempo de sobra, se aseguró de tener un taxi para llegar a la estación. Pero no contaba con un pequeño detalle, en Navidad hay mucha demanda tras una noche de fiesta y unas jovenzuelas fiesteras le robaron su medio para llegar al tren.

Pasan 5 minutos, me empiezo a desesperar, pasan 10 minutos, empiezo a hiperventilar, pasan 15 minutos… LLAMO A MI MADRE, mi madre se vuelve loca y mientras que dejo que nos consuman los demonios a las 2… APARECE EL TAXI, 7:37 de la mañana, a un minuto de que salga mi tren — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Yo llorando, explicándole la situación al taxista que en vez de reírse de mí… me tranquiliza un poco y… me lleva a la estación en 3 MINUTAZOS!!! Llego a la estación, paso mis cosas, y cuando abro el billete… NO HAY PDF DEL BILLETE!!!????!???? Ya entro en cólera — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Con el tiempo encima, consiguió otro taxi. El taxista hizo todo lo posible y llegó en tiempo récord a la estación, pero no fue suficiente y la protagonista de esta historia perdió su tren.

Viendo su situación, una encargada le consiguió otro billete para un tren que iba directo a su ciudad diez minutos más tarde, y con la colaboración del revisor, consiguieron que llegase a su casa.

Veo como mi tren se va… me echo a llorar viendo mis 70€ irse y sobretodo que no había más trenes, pero… Dios ilumina mi camino y me pone a una encargada delante que me dice, trae pa acá, me seca las lágrimas y me dice, trae que te voy a sacar el billete — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

Llámalo milagro navideño, pero justo 10 minutos después salía otro hacia Albacete (?) directo (?) y me cuela este ser de luz y me dice, espera que ahora hablamos con el revisor… Yo ya no sabía como darle las gracias, baja el revisor y me dice anda sube y siéntate aquí — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

En resumidas cuentas, 3 personas con corazón ayudando a una pobre desgraciada a llegar a su amada ciudad, Albacete, gracias… Viva la navidad🥰🎄 — mamarracha (@ineschumillas) December 26, 2022

"En resumidas cuentas, tres personas con corazón ayudando a una pobre desgraciada a llegar a su amada ciudad, Albacete. Gracias. Viva la Navidad", agradecía en su cuenta de Twitter.

me pasó prácticamente lo mismo y estaba yéndome de la estación llorando pero el revisor me metió en el tren y me dijo "para de llorar que la vida continúa y esto no ha sido nada" ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 https://t.co/fZ8V8Ykxof — Najwa 🌞 (@najwaromero) December 26, 2022

Yo pillando sin éxito tres vuelos, un Blablacar, un renfe y perdiendo toditos 🤣💀 https://t.co/EKj9G2SBj4 — Ориана🫥 (@0rian_a) December 26, 2022

Esta historia entera podría ser mía, si soy https://t.co/NeTma5EQAH — ana belén :(: (@n_anaabelen7) December 27, 2022

Mi vida resumida en un twit https://t.co/CWC2x73GV8 — Messi Paleta (@HijoDeLaNoche99) December 27, 2022

me ha puesto súper nerviosa esto, o sea… a las 7, "con tiempo"? con media hora, yo si estoy sin dormir llego a las 6 allí jajajaja https://t.co/XVPGEaa4o4 — Marina 🤍 (@skydancing_) December 27, 2022

A esta historia, se han unido otras similares de otros tuiteros, que han empatizado con el carrusel de emociones que tuvo que vivir la chica para llegar a su casa.