Los tuiteros analizan la supuesta ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler: "En el Museo de Cera van a tener que hacer un pequeño cambio…"

Atención a una de las noticias más comentadas en las redes este miércoles. Según publica la revista ¡Hola! Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler han roto.

Que tampoco es que nos quite el sueño el asunto, la verdad.

Pero claro, lo cierto es que esto tiene importantes implicaciones nacionales.

Y, por supuesto, todo ello con cautelas porque no olvidemos que hoy es 28 de diciembre.

No será una inocentada?

Hablan de los celos.

Pero no sabemos si habrá otros motivos que desconocemos.

Sea como sea, los tuiteros se han lanzado a analizar el asunto con la ironía que les caracteriza.

Mierda, he visto "Vargas Llosa" en TT y creí que ya había firmado otro manifiesto quejándose por algo con un grupo de intelectuales encabezado por Vargas Llosa. Y no, es movida de su vida personal que me la fly.

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) December 28, 2022