"Ojalá me afectara, Mari Carmen": las respuestas a un artículo que explica a los lectores en qué les afecta el impuesto a las grandes fortunas

"Impuesto a las grandes fortunas, a punto de entrar en vigor: ¿cómo afectará a mi patrimonio?". Es el título de un artículo publicado en prensa el pasado día 25. Claramente una de las preguntas que más se hacen los españoles, junto a otras como: "¿Yate o catamarán?", "¿Bentley o Rolls-Royce?" o "¿Caviar Osetra, Beluga o Sevruga?".

Spoiler: no te afectará de ninguna manera, salvo que seas del 0,5% de españoles que tiene un patrimonio más de 3 millones de euros https://t.co/BCofk0IhaE

En el texto del artículo se aclara que "se aplicará un tipo del 1,7% a los que tengan entre tres y cinco millones de euros; del 2,1% hasta 10 millones y del 3,5% a las que sobrepasen este límite". Con esa explicación ya dan una pista a la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los lectores sobre cómo les va a afectar ese impuesto.

Dicho de otro modo.

O, bueno, en algo sí afectará a la mayoría.

SPOILER: no afectará a tu patrimonio. No eres una gran fortuna.

El caso es que los tuiteros que se han ido encontrando esa pregunta han querido dejar constancia ante la preocupación de sus autores de cómo les afectará a ellos exactamente esa subida de impuestos.

He estado informándome y el barco de Playmobil no me lo tocan. https://t.co/MxuwbYGwSQ

