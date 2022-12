"¿Cuánto tiempo va a tardar en arruinarnos?": la pregunta de un taxista que ha dejado a Ayuso con esta cara

Por Tremending

″¿Cuánto tiempo va a tardar en arruinarnos a los taxistas?". Es la pregunta directa y sin ambages de un taxista a Isabel Díaz Ayuso, como puede verse en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter y que tiene cerca de medio millón de reproducciones.

El momento tuvo lugar este jueves, poco antes de que la presidenta madrileña visitara la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi, donde prometió "buscar un marco normativo que dé estabilidad, más seguridad y más prosperidad a todos los profesionales del taxi".

Esto es lo que pensamos los taxistas sobre tí, Isabel https://t.co/mVdgj8cry5 pic.twitter.com/kkp0Ncau3o — Taxi Project 🚖🇪🇺 (@TaxiProjectEU) December 29, 2022

En el vídeo, compartido por la cuenta Taxi Project, puede verse cómo la persona que graba se acerca a Ayuso en la calle y le lanza la pregunta, a lo que la presidenta madrileña responde: "¿Cuánto tiempo…? ¿Perdón?

Su interlocutor continúa explicando el problema: "Los taxistas estamos en desigualdad de condiciones, señora Ayuso". Después la presidenta continúa la conversación mientras se mueve para entrar al edificio, pero ya sin mirar a su interlocutor: "Ya… Quería presentar una regulación que no me han dejado aprobar", asegura. Mientras, Ayuso no puede disimular su cara de molestia al ver que no era una conversación favorable.

El taxista respondió: "Sí, pero una regulación que va en contra del taxi, más todavía". "Los taxistas no queremos las 24 horas y fines de semana, queremos conciliación familiar", concluyó.

Miente y miente. No la importa le da igual.

Dice que no la han dejado aprobar la ley del taxi. Miente. — Marianlave (@marianlave) December 29, 2022

Parece que Ayuso con el sector del taxi, al igual que como en su balance del año, vive "en un Madrid irreal". Solo así se explica que con la que tiene montada en la sanidad se atreva a salir en un vídeo diciendo que han hecho "las cosas bien y con coraje".