¡Viernes!

¿Cómo van las fiestas navideñas?

The dog's face.. 😂

¿Os han traído muchos regalos? ¿Os habéis portado bien?

La ilusión y la alegría se palpan en el ambiente en estas fechas mágicas y las emociones revolotean en nuestras almas hasta que se materializan en versos que resumen lo que sentimos…

Y las cenas de empresa van y vienen.

Se viene el último Tremending Topic del año 2022. No sé vosotros, pero nosotros ya tenemos planazo para nochevieja. El mejor.

el mejor plan para Nochevieja es este y no admito otra opción pic.twitter.com/GEp35EhPcz

Pero aún le quedan unas cuantas horas a este 2022 y, visto lo visto, todavía pueden pasar cosas muy raras.

Aún tenéis tiempo de cumplir los propósitos que teníais para 2022 y de haceros los de 2023.

Nuestro propósito es más sencillo, haceros reír un poco porque ya se sabe que la risa lo cura todo.

La risa lo cura todo. Menos una doble fractura de costillas. Ahí la risa no ayuda nada.

Ciertamente este 2022 ha sido un poco complicado. Y los últimos años también.

Pero el siguiente solo puede traernos cosas buenas. ¡Qué ganas de descubrirlas!

A mí lo que me gusta de empezar un año nuevo es la cuesta de Enero.

– ¿De dónde vienes, Doc? – De 2023. – ¿Y qué tal? – ¿No ves que he vuelto? pic.twitter.com/WboCrM7jeB

Estos son días de hacer balance. Ayuso, por ejemplo, lo ha hecho y ha concluido que todo fetén por su parte.

Si el 95% del programa de Ayuso eran los sobrecostes del Zendal, los menús del Telepizza, rebajar impuestos a los ricos, cargarse a Pablo Casado, disfrazarse y condenar a los ancianos de las residencias, no quiero saber qué es el 5% restante.

Y para prepararse para el que viene la presidenta madrileña dice que ha activado un protocolo en las residencias de mayores.

Espera, espera, espera… ¿Cómoooo? ¿Que ellos, su Gobierno, el de la Comunidad de Madrid, el que ella preside, que han hecho no sé qué en las residencias de mayores? Vaya, vaya…

Los últimos días de este 2022 también nos han traído cosas muy curiosas. Para empezar lo de Froilán.

La historia es que según un medio, la Policía habría implicado al sobrino de Felipe VI y nieto de Juan Carlos I "en una pelea multitudinaria con navajas".

Este chico siempre tiene alguna historia de madrugada, ¿no?

"Froilán tiene una relación compleja con la noche". Yo ya no sé si 'El Confidencial' se pasa con los eufemismos o nos vacila.

Lo bueno es que no podrán echar la culpa a la educación pública de lo de Froilán.

Y luego la gente se mete con él y con su hermana, con toda la gran tarea que están haciendo por el país.

Pues a mi Froilan y su hermana me caen bien. Lo que están haciendo para destruir la monarquía en España desde dento es encomiable.

También hemos tenido el día de Santos Inocentes, que siempre da para muy buenas bromas.

Y luego lo de Vargas Llosa e Isabel Preysler, que han roto. Fíjate tú.

El año también se ha despedido con un plan anticrisis del Gobierno. Para empezar, rebaja del IVA de los alimentos. No sé, no sé…

La derecha y sus seguidores, por su parte, dicen que son muy malas medidas y que esas malas medidas se quedan cortas, que tenían que tomar esas medidas pero más. Fuck logic.

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Cómo odio que se me pegue la musiquilla de los supermercados. Me encabrona, me encabrona.

— Llorchs  (@LegoLlorchs) January 15, 2022