Si existe el karma debe ser esto: Andrew Tate, detenido tras el zasca de Greta Thunberg

El épico troleo de la joven activista medioambiental Greta Thunberg en respuesta a la provocación del trol profesional Andrew Tate va camino de convertirse en uno de los tuits con más 'me gusta' de la historia, mientras que su interlocutor ha corrido una suerte diferente. Tate fue detenido este jueves en Rumanía por tráfico de personas, sirviéndole a Thunberg además para publicar otro irónico tuit que ha sonado a venganza servida en plato frío. Si el karma existe, debe ser algo similar a esto.

La historia comenzó el pasado martes, cuando Tate lanzó un mensaje fanfarrón dirigido a Thunberg, presumiendo de sus coches y todo lo que contaminan. La joven le respondió troleándole pidiéndole que le enviara los datos al correo "energiadelpenepequeño@consigueunavida.com".

Unas horas después trascendió una operación policial en Rumanía en la que tanto Tate como su hermano fueron detenidos por su supuesta implicación en una red de tráfico de personas que obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico. En las redes se corrió la voz de que un vídeo de respuesta de Tate en el que se le localizaba por una caja de pizza que se veía en la grabación había servido a las autoridades para su detención. Aunque este extremo no ha sido confirmado, sí que sirvió a Thunberg para otro mensaje burlándose de Tate.

this is what happens when you don't recycle your pizza boxes

"Es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza", tuiteó. Este mensaje va camino de los 900.000 me gusta, al momento de escribir esto.

Historia no confirmada

En las últimas horas ha corrido como la pólvora por las redes y por algunos medios la historia de que la caja de una pizzería en el vídeo de Andrew Tate habría servido a la Policía a localizarle y poder llevar a cabo la operación policial. Sin embargo, no hay confirmación de que esto fuera así.

La tuitera que hizo la afirmación que el resto ha replicado, ha explicado después en su cuenta que sacó conclusiones precipitadas y que no sabía que su afirmación se haría tan viral. En un hilo explica que tras leer en un medio rumano que las autoridades podrían haber utilizado las redes sociales en su investigación, comprobó las redes de Tate y solo encontró que se le pudiera localizar por la citada caja de pizza. Sin embargo, como ha reconocido, por el momento este extremo no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

I've gotten quite a bit of pushback about my pizza box tweet. I want to explain my thought process and acknowledge the fair criticism. I had no idea this would go this insanely viral.

Full thread behind why I tweeted this: 🧵 https://t.co/it5eYPSPsr

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 30, 2022