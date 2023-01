El bochornoso comentario de Samantha Vallejo-Nágera a Boris Izaguirre: "¿Te gusta el fútbol o los futbolistas?"

Entre las campanadas con Los Morancos y el último desliz de Masterchef, esta semana TVE ha comenzado a verse en tonos sepia.

Los estereotipos siguen a la orden del día. Si bien los avances sociales son notorios, aún queda trabajo por delante. Un ejemplo de esto es la interacción entre Samantha Vallejo-Nágera y Boris Izaguirre en el popular concurso.

Todo comenzó cuando el periodista indicó que le gustaba el fútbol. Ante esta afirmación, a la chef no le cuadraba que a Izaguirre le pudiese gustar el balompié, vaya uno a saber por qué.

Claro, Samantha, porque como Boris es homosexual, no le puede gustar el fútbol, sólo los futbolistas. 🤦🏻‍♂️🤦🏽🤦🏼‍♀️

Lo de este programa, y lo de esta señora en particular, con el colectivo es un no parar. pic.twitter.com/GNUW02MwwN

