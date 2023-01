La reflexión de Gabriel Rufián tras el fallecimiento de Elena Huelva: "El cáncer no es una guerra que requiera de soldados"

Por Tremending

El fallecimiento de la influencer Elena Huelva ha vuelto a poner el foco sobre el cáncer. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reflexionado al respecto.

El cáncer no es una guerra que requiera de soldados. Ni es una lucha con victorias y derrotas. El cáncer es una enfermedad que requiere de inversión y de investigación. Pública y de calidad. Por los que se fueron y por los que vendrán. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 3, 2023

"El cáncer no es una guerra que requiera de soldados. Ni es una lucha con victorias y derrotas. El cáncer es una enfermedad que requiere de inversión y de investigación. Pública y de calidad. Por los que se fueron y por los que vendrán", señalaba en su cuenta de Twitter.

El político ha aprovechado la ocasión para reclamar mayor inversión en la investigación contra el cáncer, especialmente en el sector público.

Rufián ha preferido evitar romantizar el cáncer y hablar con crudeza sobre lo que realmente es: una enfermedad para la que se necesita una cura.

Por ello, no ha querido responsabilizar a quienes no lo han superado. Desgraciadamente, no se cura quien pone más empeño en hacerlo, sino una serie de factores médicos y sus tratamientos.

Para Rufián, la mejor forma de honrar a quienes no han podido superar la enfermedad es apoyando la investigación en busca de mejores herramientas para la recuperación de quien pueda padecerla en el futuro.

El cáncer ni se gana ni se lucha, es una enfermedad con dientes afilados y con muy poca tregua, los que la hemos visto de cerca lo sabemos. Nos recuerda que todos estamos de paso y que al final solo importará el amor que hemos recibido y hemos dado. — Cris Fuertes (@crisfuertes__) January 3, 2023

Lo repetiré una y mil veces, sobre todo en honor a la memoria de mi hermana:

El cáncer NO es una lucha.

NO pierden una batalla.

El cáncer es una enfermedad que mata y necesitamos más recursos para la investigación y más acompañamiento psicológico.

Cambiad el discurso de una vez. — Carol🦦🪴 (@ElislotedeCaro) January 4, 2023

El cáncer no es una batalla ni los que lo padecen son héroes ni luchadores.

Decir esto implica que quien fallece por este motivo no "ha luchado suficiente".

Tengamos cuidado con cómo hablamos de las cosas y de las emociones que puede llevar asociadas para las personas y familias. — Alba (@PsicoApigmalion) January 4, 2023

Siento decir que las ganas no ganan. Lo que gana es la investigación y la pasta que se invierte en ella. Dejad de romantizar algo tan mierda como el cáncer. — CRIME girl (@crimelovz) January 4, 2023

Una persona con cáncer no pierde la batalla, no es ninguna lucha.

Es una enfermedad que mata y que trastoca la vida de todos aquellos que acompañan. Que te roba a quienes más quieres.

Menos discursos vacíos y más investigación y recursos. — Carla Ψ (@Carla_diazzz) January 4, 2023

La verdad es que tenemos que empezar a cambiar el chip.

Claro que contra el cáncer se lucha, pero no el enfermo! encima! Contra el cáncer debe luchar toda la sociedad, invirtiendo en investigación y sanidad. Para que cuando alguien caiga enfermo, no luche, simplemente se trate. — María Sevilla (@Claroqspuede) January 4, 2023

Nadie pierde la batalla contra el cáncer porque contra las enfermedades no se combate; lo que si se lucha es por una mejor financiación en investigación para encontrar la cura — Vanessa Brisach (@VBrisach) January 4, 2023

A su mensaje, otros tuiteros se han unido reclamando lo mismo y apoyando la idea de que el cáncer no es una lucha a vencer, sino una enfermedad a la que hay que encontrar respuesta.