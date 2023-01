La viral respuesta de un bar a la queja de un cliente por estar cerrado por vacaciones: "No solo disfrutamos de darte de cenar a ti"

Por Tremending

Pocas cosas hay más frustrantes que cuando no sale bien un plan. Un infortunio que se ve agravado cuando el fracaso se cierne sobre el planning navideño. Y hay quien solo encuentra desahogo cargando contra el presunto culpable, aunque este no tenga la culpa de absolutamente nada. Algo así le ocurrió a unos ociosos castellonenses que habían decidido visitar València aprovechando las vacaciones invernales. En los foros habían leído que el local Tintapea Nou Mestalla era el sitio adecuado para una opípara cena, y pusieron rumbo hasta el establecimiento. Pero cuál fue su sorpresa cuando encontraron las puertas cerradas y un vistoso cartel provisto de motivos navideños que señalaba el, por otra parte merecido, descanso de la plantilla por vacaciones.

Ni corta ni perezosa, la hambrienta Amparo, descompuesta y sin cena, decidió escribir una reseña en las redes que dejó sorprendido al propietario. "Para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados (sic)", rezaba la opinión de la frustrada comensal. La respuesta del dueño ha levantado los aplausos del gremio de la hostelería. Al menos de la (reducida) parte que sí da descanso a sus trabajadores durante estas fechas señaladas en las que los bares se llenan y la facturación se dispara. También ha gustado a gran parte de los clientes que no han dudado en mostrar su apoyo en Twitter al restaurante.

Me duelen las manos de aplaudir al propietario 👏👏👏👏👏

Espero que los reyes magos traigan empatía a esta clase de clientes. pic.twitter.com/lGewgTst89 — Soy Camarero (@soycamarero) January 2, 2023

"Es el comentario más desafortunado que he leído en los siete años que llevamos abiertos al público", responde el propietario, sorprendido de que Amparo y compañía no haya visto los avisos que el restaurante había dejado en todas sus redes sociales con el parón navideño. Al dueño le duele especialmente que Amparo no tenga corazón y esté decepcionada porque la plantilla pueda pasar la Navidad con su familia, como todo el mundo quiere. "Nos tomamos unos días de vacaciones porque aunque no se te haya ocurrido también nos gusta disfrutar de nuestra familia no solo darte de cenar a ti" (sic), rezaba la respuesta.

Las reacciones le han hecho la ola y han convertido en viral la respuesta de este empresario de la restauración que cierra por Navidad. De Amparo y de su gente no hemos vuelto a saber nada.

Suelo ir de vez en cuando y son super majos, tienen todo el derecho del mundo de descansar y desconectar. — Valenciana (@MayValenciana) January 3, 2023

Es uno de esos sitios donde te sientes como en casa , el ambiente es inmejorable y todos los que somos clientes nos alegramos de que puedan disfrutar de vacaciones porque se las merecen … 👏👏👏👏 — Emilio (@Emilipr) January 3, 2023

Llegará un momento que hasta pondrán mala reseña porque estaba lloviendo y se mojaron en el trayecto.. Épica respuesta, ya nos cansamos de ser políticamente correctos!!! — nati garrido (@natygtc) January 3, 2023

" Sabras q tipo de persona es por como trata a un camarero"/ señora de la limpieza/ dependiente. — jose manuel (@jmpl85) January 3, 2023

Desde Castellón, como si en Valencia no hubiese más opciones justo al lado de dicho restaurante. Me parece perfecto que den a la gente descanso y que disfruten de días en familia que es incluso más importante que el trabajo. — NARQ (@NARQ_82) January 3, 2023