Una médica retrata en Twitter a Felipe VI y su discurso sobre "la importancia de invertir en Defensa"

Este viernes, Felipe VI aseguró que la invasión rusa de Ucrania ha puesto de relieve "la importancia de invertir en Defensa". El monarca pronunció estas palabras durante su intervención en la ceremonia de la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real.

Después de las declaraciones llegadas desde Unidas Podemos, que ha afeado al rey que tenga "muy claro el modelo de país y de sociedad que defiende y a quiénes representa", llegan las reacciones tuiteras. La de la médica Elena Casado ha sido, sin duda, una de las más aplaudidas.

Pero una pandemia no ha hecho evidente que hay que invertir en sanidad pública en investigación. https://t.co/r7r8Cbj8fn

A colación de este mensaje, los internautas han evidenciado los silencios del monarca con respecto a sanidad y otros problemas que siempre parece dejar al margen.

El rey, entrando en política, ahora sí, aunque no lo haga, por ejemplo, cuando secuestran el CGPJ, dice que la guerra en Ucrania demuestra que hay que invertir más en defensa. Esta doctora le da una respuesta de sombrerazo: ¿Y una pandemia no obligaba a invertir más en Sanidad? https://t.co/d291GRMlQQ

Pues yo me fío de él, después de todo es experto en gastarse el dinero de todos https://t.co/IhhnQVtOpv

En las próximas elecciones el rey no tendrá mi voto, ah no espera… Que no le ha votado nadie… https://t.co/MSbMA86ebO

— Auténtico J (@javituchan) January 7, 2023