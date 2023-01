Les suponemos al tanto de lo que ha ocurrido en Brasil, donde este pasado domingo se produjo un ataque a la democracia (o podemos dejarnos de eufemismos y decir golpe de Estado) por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Miles de radicales bolsonaristas asaltaron las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo en Brasilia para intentar derrocar al actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las consecuencias y derivadas de este ataque a la democracia en Brasil son numerosas, pero en Tremending nos vamos a centrar en un aspecto del que se está hablando mucho en las redes sociales: la pasividad de la Policía Federal brasileña durante el asalto. Aquí tienen una muestra.

A estas alturas parece indudable que hubo cierta connivencia de varios de los agentes que custodiaban las sedes de las instituciones asaltadas. Como cuenta nuestro colaborador César G. Calero en su crónica del asalto, "el despliegue de policías en torno a la plaza de los Tres Poderes dejaba mucho que desear, así como la actitud de algunos agentes, a los que se les vio haciéndose fotos con los bolsonaristas".

Las sospechas de esa connivencia están tan extendidas en Brasil que un juez de la Corte Suprema ha apartado de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha. Es más, el juez ha indicado en su auto que "la escalada violenta" contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva," de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

Horas antes, Rocha ya había destituido fulminantemente a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro hasta hace ocho días y máximo responsable de la Policía Federal en Brasilia, como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Incluso el ministro de la Secretaría de Comunicación Social del gobierno brasileño, Paulo Pimenta, ha responsabilizado a las "autoridades" del Distrito Federal del asalto del Congreso de Brasil. Pimenta publicó en Twitter el siguiente mensaje: "La invasión a la sede de los Tres Poderes no sería posible sin la complicidad y connivencia de las autoridades del DF".

Lo cierto es que en Twitter proliferan las imágenes y los vídeos, algunos difundidos por medios brasileños, que demostrarían esa pasividad policial.

Some policemen of Rio de Janeiro refuse to disperse Bolsonaro supporters and clearly express their support for the protesters. pic.twitter.com/70y5R6SUrH

— Clash Report (@clashreport) January 8, 2023