Tremending

El intento de golpe de Estado en Brasil tras el asalto a las sedes del Congreso, del Tribunal Supremo y de la Presidencia en la plaza de los Tres Poderes en Brasilia ha tenido repercusiones en la política española. Como era de esperar, algunos han hecho un ejercicio de equidistancia entre quienes respetan la democracia y quienes la quebrantan, como si fuera lo mismo. Por no hablar de que lo ocurrido en Brasil ha servido de munición a la derecha para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los argumentos más utilizados por la derecha y la ultraderecha ha sido equiparar el asalto a la democracia con las manifestaciones de Rodea el Congreso que tuvieron lugar en 2012 y 2016. ¿Se acuerdan de aquella manifestaciones en la que se invitaba a rodear de manera pacífica la sede del Congreso en señal de protesta? Quizá este tuit de Anita Botwin les refresque la memoria.

Vamos a ver. Cuando hicimos el Rodea al Congreso estaba permitido por Delegación del Gobierno. No entró nadie al Congreso ni rompió nada. Si no entienden la diferencia, háganselo mirar. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) January 9, 2023

Pese a estos argumentos, y como ya ocurriera hace dos años con el asalto al Capitolio, la derecha y la ultraderechas españolas insisten una y otra vez en comparar esas situaciones con Rodea el Congreso. Pero no, no parecen situaciones comparables. Anita Botwin da las claves en su tuit, pero son multitud los tuiteros que han salido a recordar algo que parece de cajón. Dejamos por aquí otros ejemplos.

A todos los que están haciendo el ridículo comparando lo de Brasil con el 'Rodea el Congreso' del 25S, les recuerdo que aquello fue una manifestación autorizada rota por las cargas policiales y cuya causa fue archivada por la justicia. Lo mismísimo,vamos. — Pepo Jiménez (@kurioso) January 8, 2023

Solo desde la voluntad de blanqueo de la ultraderecha se puede comparar su asalto a la democracia brasileña con la movilización de rodea el Congreso. La sentencia judicial de archivo aseguró que "en modo alguno pretendió invadir, acceder o alterar el funcionamiento del Congreso. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) January 9, 2023

También dejamos por aquí algunos de los tuits más ilustrativos al respecto. La legión tuitera recurre a todo: desde el humor –tirando de Epi y Blas y Barrio Sésamo– hasta cuestiones más serias, como por ejemplo el asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) alentado por PP y Vox en enero de 2022.

📽️ Epi y Blas explican la diferencia entre DENTRO y FUERA para esos políticos que comparan malintencionadamente una MANIFESTACIÓN FUERA del Congreso (rodea el congreso) con un ASALTO DENTRO de las cámaras de representantes como el Capitolio en USA o Brasil. Igual así lo pillan pic.twitter.com/DjluimjlKs — Fran Delgado Morales (@FranjDelMo) January 9, 2023

Cosas que PP y Vox han comparado con el asalto al Congreso de Brasil. -Rodea el Congreso✅

-Intento de referéndum en Cataluña✅

-Protestas del 15 M✅

-Intento de golpe de Estado el 23-F ❌ — Doctor Jekyll (@bicicletagris) January 9, 2023

Ante las dudas que han surgido en buena parte de la oposición sobre el asalto en Brasilia y las comparaciones con "Rodea el Congreso", aquí les dejo un vídeo explicativo de política de alto nivel. Si hay alguna parte que no se entienda, recomiendo pausar y verlo de nuevo pic.twitter.com/YwD1C6B3Cj — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) January 9, 2023

Querer comparar las manifestaciones de Rodea el Congreso (con las que, aclaro, yo no estaba de acuerdo) con el asalto de los bolsonaristas en Brasil y los trumpistas en Washington es de una bajeza moral, aparte de pereza intelectual, gigantesca. — Alfonso ☕🥐🇺🇦🇪🇺🏳️‍🌈 (@springsteen_81) January 9, 2023

A nosotros no nos queda más por añadir; sólo recordar una frase de José Saramago que nos sirve como corolario para este caso y recordatorio para algunos: "No todo lo que parece es, no todo lo que es parece".