Malestar en redes tras la prohibición de festejar cumpleaños en El Retiro: "No vaya a ser que celebrar te salga gratis en Madrid"

Por todos es sabido que los espacios abiertos son lugares proclives al despiporre. Los parques, con su naturaleza domesticada y su panteísmo de chichinabo, inducen al paseante a una suerte de libertinaje difícilmente reprimible.

El Retiro dispone de 125 hectáreas, de más de 15.000 árboles y de numerosos jardines, un paraje edénico donde todo (o casi todo) es posible, un lugar idóneo en el que llevar a cabo actividades de índole diversa vinculadas, muchas veces, con la dicha y el esparcimiento, tales como la celebración de natalicios.

El caso es que la municipalidad ha dicho hasta aquí hemos llegado. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha querido poner coto a un supuesto superávit de fiestas de cumpleaños que, de un tiempo a esta parte, venían celebrándose en el interior del parque.

Porque todas sabemos que los cumpleaños se celebran en el Burger King y no en el parque. No vaya a ser que celebrar te salga gratis en Madrid. pic.twitter.com/Sh9Iw0ZyLg

La medida, como era de prever, ha sorprendido a propios y extraños. Y es que si pretender ponerle puertas al campo es pecar de optimista, regular el ímpetu celebratorio del pueblo de Madrid supone introducirse en tremendo berenjenal.

Puede darme alguien una definición de "celebrar un cumpleaños"? Si me siento en un banco con mi pareja y dos copas de cava, estoy celebrando un cumpleaños? Puedo celebrar un bautizo?

No sé si pasa en Madrid, pero en mi ciudad (pequeña) la costumbre de celebrar los cumples en los parques no está muy extendida, casi siempre es gente latina la que lo hace. Me tiene un cierto tufillo racista y clasista esta prohibición

— mtmp00 (@mtmp00) January 10, 2023