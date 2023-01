"De acuerdo, Germán Terco": la genial respuesta de un tuitero a un mensaje de Hermann Tertsch

Imagen combinada de Hermann Tertsch y un tuit. — Europa Press / Twitter

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha intentado hacerse el listo en su cuenta de Twitter, pero no le ha salido bien la jugado. En uno de sus intentos de promulgar su nacionalismo rancio, el ultraderechista ha cargado contra el uso del euskera para denominar a pueblos de la región, como Bakio o Azkoitia.

También ha aprovechado el momento para criticar a aquellos que dicen Girona o Lleida el lugar de Gerona o Lérida. Una vez más, la ultraderecha inventa problemas donde no los hay.

"Queridos niños varios, escribís Bakio o Azkoitia en ese nuevo vascuence que vosotros chapurreáis aun peor que el español", ha escrito en su cuenta de Twitter. Y, ya de paso, se le ha colado una falta de ortografía al escribir ese "aún" sin tilde. Pero, haciendo un breve repaso de su timeline en la red social de Elon Musk, por mucho que se ponga a defender el español, se nota que el uso de la escritura no es lo suyo; al menos, el empleo de los signos de puntuación.

Con todo, un internauta ha sido capaz en una línea de texto de echar por tierra su débil argumentario y ha castellanizado el nombre del representante de Vox. "De acuerdo, Germán Terco".

De acuerdo, Germán Terco. — Mikel 🏳️‍🌈 (@maik_sama) January 9, 2023

Parece que el ultra no se lo ha tomado muy bien y ha decidido bloquear al perfil. Pero el usuario ha reaccionado con deportividad: "Me lo he ganado, las cosas como son". El comentario de Tertsch ha despertado la crítica de aquellos que no son precisamente de izquierdas. Otro internauta le indicaba: "¿Qué problema hay en que lo escriban en euskera?".

¿Qué problema hay en que lo escriban en Euskera? Hermann siempre tratáis de buscar movida donde no la hay, dejad el populismo anda. En Euskadi hay 2 lenguas oficiales, mayoritariamente la gente habla en castellano, lo que hay que meterse es en el adoctrinamiento, no en eso. — Raúl Hidalgo (@Raaul_Hidalgo) January 5, 2023

El tuitero que ha bromeado con el nombre de "Germán Terco" ha recibido miles de likes y cientos de retuits, además del bloqueo de Tertsch. Un buen logro con un simple tuit.