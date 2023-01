¡Viernes!

¿No escucháis como una voz en vuestro interior? ¿Algo así como un soniquite que no podéis evitar? ¿A vosotros también os suena algo en la cabeza como: "Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uuuuh"…?

De verdad, increíble las dimensiones que ha tomado lo de la canción de Shakira con Bizarrap y con, dicen las malas lenguas, indirectas directas a Gerard Piqué. Flipante.

Este jueves, toda la gente analizando al milímetro la letra.

La verdad es que, menuda rajada…

La gente: na no creo que le tire mierda no sé qué

Hoy he tenido una pesadilla horrible, he soñado que Shakira era mi ex.

Aquí os volvemos a dejar el vídeo por si queréis escucharlo por vez 55.000 en el día de hoy. 😉

Se ha quedado a gusto Shakira.

Le ha quedado poco por decir.

Muchos han optado por uno u otro bando en la pelea. Nosotros también.

A ver, es que un desengaño sentimental siempre es difícil de superar.

La gente se pone en su lugar y la entiende perfectamente.

Además, que es todo un temón hiperpegadizo a nivel musical.

Seguro que al grabarlo ya veían venir tremendo éxito.

Una letra flipante llena de significados ocultos.

Lo del Rolex y el Casio, lo del Ferrari y el Twingo…

Y lo de los dobles sentidos, muy bueno.

Y luego eso, lo de tocar el tema de Hacienda es otro nivel.

Ciertamente, parece que quizá estaba un pelín molesta con su ex.

Piqué no ha dicho nada, pero por mucho que se haga el duro seguro que algo le ha dolido.

– Cariño, seguro que no te ha afectado la canción de Shakira? – No, Clara. Tú ni Casio. Yo te Twingo a ti y eso es lo que importa pic.twitter.com/xSsNO9xQ3H

Y es que parece que no fue su mejor día, y no solo por la canción.

Además, al final y por mucho que quieras, estas cosas siempre te salpican.

Lo cierto es que el Bizarrap este parece un master del marketing.

Y luego está lo de las expresiones que muchos han aprendido gracias a todo esto. Beef, barra…. Mucha gente ha tenido que aprender cosas por una canción que ha tocado a varias generaciones.

Por cierto, que puestos a darle al coco había palabras más adecuadas.

De todos modos, solo es el lenguaje. Lo de las 'tiraderas' es mucho más viejo.

Aunque es posible que el género de escupir tu rencor a alguien que odias mucho se reavive.

En fin, esperamos que puedan encontrar una solución adecuada a todo.

🔴 ÚLTIMA HORA: Piqué se traslada a Madrid para no encontrarse con su ex.

La polémica ha eclipsado todo lo demás pero a nosotros no se nos olvidan algunas cosas graves de esta semana. Un abrazo fuerte para Edmundo Bal.

Otro para los madrileños.

Y otro para los castellanos y los leoneses.

Bueno, claro y para Foilán, que con este lío casi nos olvidamos de que se va a Abu Dabi con el abuelo.

Puede que Juan Carlos no pueda enseñar a Froilán a ser alguien formal, pero al menos puede enseñarle a conseguir que no le pillen.

