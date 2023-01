Gerard Piqué aparece con un Twingo en la Kings League y resulta que Shakira no era la que no lo superaba: "Nadie le dice que pare"

Por Tremending

La liga de fútbol de streamers Kings League generó mucha expectación por la posible reacción de la canción de Gerard Piqué a la canción de Shakira. Resulta que, a pesar de tanta crítica, no era la cantante colombiana la que precisamente no superaba las cosas y no dejaba ir. Porque el exfutbolista apareció de la forma más predecible posible, con un reloj Casio y conduciendo un Twingo.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Da la casualidad de que la liga de fútbol, dentro de su propio universo, había anunciado la presencia de un tipo vestido de payaso (no es faltada, esto es cierto) para jugar en uno de los equipos. La identidad del famoso Joker hizo dudar hasta el último momento de si se trataba del tío que se compró un coche de unos 25.000 euros para hacer la gracia o el Kun Agüero disfrazado. Resultó ser lo segundo.

Esto ha creado una posible narrativa en la cual Shakira siga sacando canciones y Piqué haga lo que las canciones digan. Lo mismo si en otra letra le dice "cambiaste el Barça por el Madrid" al día siguiente vemos al exfutbolista vestido de blanco y cumpliendo las pesadillas de más de uno. La cosa es que cada una sea más rocambolesca que la anterior para ver hasta dónde llega.

Quien sabe lo que nos deparará el futuro. Mientras tanto, Piqué sigue tachando de su lista todo aquello de la canción, o bueno, casi todo. Al final es como en el colegio, cuando hay quien ríe las gracias, las gracias siguen y no está de más recordar por qué esas canciones fueron escritas, que a algunos se les olvida.

Tampoco ha generado mucha sorpresa esta reacción, era la opción más predecible en el escenario más predecible. Todo aquel que haya seguido la trayectoria de Piqué como futbolista sabía que aparecería en el evento de esta guisa, porque encima no fue capaz de esperarse y anunció que lo haría. Ni un mínimo de factor sorpresa.

Y es que además, el tema está hasta en la sopa. Porque hemos tenido la azarosa fortuna de que la próxima borrasca se llame Gerard. Y no es en plan broma, el nombre se fijó en el rosco de temporales hace varios meses. El destino ha sido caprichoso. Otra de las razones por la que el temita ya cansa un poco a los tuiteros.

ya ha hecho lo del casio y lo del twingo a ver si le da por lo de entrenar el cerebro https://t.co/Byu23AKOXh — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 15, 2023

Supongo que llegará en un Twingo. pic.twitter.com/6MTq3NavzK — Coronavirus (@CoronaVid19) January 15, 2023

Ojalá Shakira sacando una canción todas las semanas con frases rarísimas para ir viendo a Piqué hacer todo lo que dice. "Elegiste a una cebra albina disfrazada de vaquero antes que a mí" y cosas así. https://t.co/5whv6ctOQP — Siberet (@SiberetSiberet) January 15, 2023

Define masculinidad frágil en un vídeo https://t.co/TqG6HJXLf0 — Olympe Abogados (@olympeabogados) January 15, 2023

No soy experto en marketing digital, pero yo diría que a la buena idea de la Kings League le conviene poco llevar varios días generando contenido titulable como "un señor divorciado hace cosas raras para mostrar que no le importa lo que dice su ex de él". https://t.co/SNHUZY8dqr — Arturo Puente (@apuente) January 15, 2023

bueno dejémosle que como está haciendo todo lo que le dijo shakira igual al final tb trabaja el cerebro https://t.co/v6xtrhcNF4 — ・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ (@virtuual_diva) January 16, 2023

Mostrando con orgullo los cuernos que le puso a su mujer. Y esto queridas es lo que se define como mascunilidad. Què pereza. Ya que ha sacado un casio y luego un twingo, a ver si le da por "trabaja el cerebro un poquito también" https://t.co/kO8warrRPD — Nerea Arostegi (@nerearoos) January 16, 2023

Los tuiteros se han mostrado poco sorprendidos con esta reacción y han pedido que por favor esto acabe de una vez, no sea que tengan que presenciar más muestras de ingenio de semejante nivel.