Las ecografías 4D de García-Gallardo, explicadas con los memes más tronchantes de los tuiteros

De los creadores de hits como 'me opongo al divorcio y luego me divorcio', o 'me opongo al matrimonio homosexual pero luego me caso con mi pareja', llega ahora, 'hagamos cosas contra el aborto en Castilla y León con nuestro socio de ultraderecha'. Y es que, ¿quién podría imaginarse que un partido de derechas que recurrió la actual ley del aborto iba a claudicar así ante un partido ultraderechista al que ya le dio la vicepresidencia de la Junta? Eso sí, después de cara a la prensa, ya tal.

Qué suerte que Borja Sémper haya vuelto al PP para defender el recurso a la ley del aborto que interpuso el PP cuando Borja Sémper estaba en el PP. — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 18, 2023

Mientras, a vueltas con si hay protocolo antiaborto o si no lo hay, si lo acordaron o no, si se obligará a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D, o si solo se les ofrecerá. Y el cerebro de la operación, diciendo que no sabe nada de embarazos.

Ante un sainete así, los únicos que pueden añadir algo aquí son los tuiteros. En esta ocasión lo han hecho explicando el mundo con las famosas ecografías 4D de García-Gallardo.

Con ecografía 4D/ con ecografía normal. pic.twitter.com/QR5BJ4P5Zs — Mortadela (Parodia) (@MortaSiciliana) January 17, 2023

Con ecografía en 4D / Con ecografía normal pic.twitter.com/BlZ66VhjXm — Mr.Wanchope (@WanchopeMr) January 17, 2023

Con ecografía en 4D / Con ecografía normal pic.twitter.com/zBE7FoT1jK — Braulio (@Brantifasco) January 17, 2023

Con ecografía en 4D/ Con ecografía normal pic.twitter.com/FADCH9hKdJ — Ross_co_Jones (@anonimo_jones) January 17, 2023

Con ecografía 4D / con ecografía normal pic.twitter.com/xjasvdiEkc — Higgins (@EldeMagnum) January 18, 2023

Bromas a parte, estamos ante una nueva hipocrasía que explicaba el otro día Iglesias cuando decía: "En la derecha no usan preservativo para tener relaciones sexuales, se divorcian, se casan entre parejas homosexuales, y abortan. Con la suerte de que cuando se prohíbe el aborto aquí se van con un avión a Londres".