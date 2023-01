La respuesta de una tuitera a García-Gallardo que da justo en el clavo y lleva más de 13.000 'me gusta'

Lo de tener que estar a estas alturas de la película volviendo a discutir sobre el aborto es tan agotador que uno se queda sin palabras. Por eso, para definir la nueva ofensiva retrógrada de la ultraderecha en Castilla y León es mejor que acudamos a voces inspiradas. Una de ellas, en los últimos días, ha sido la del diputado de Compromís, Joan Baldoví.

También podríamos citar las palabras de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, que ha advertido de que "la extrema derecha juega con la vida de las mujeres" y ha asegurado que "recuerda a la Hungría de Orbán".

Pero entre las tuiteras también hay quien ha dado justo en el clavo a la hora de responder a los absurdos argumentos del vicepresidente de Castilla y León. Esbozando una sonrisa burlona, Juan García-Gallardo preguntó. "¿Por qué les asusta tanto que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto?" La respuesta de @bpberta acertó de lleno:

Lo que asusta, Juan, es que en pleno año 2023, nuestros "no quiero" sigan respondiéndose con "voy a insistir, porque no sabes lo que dices".

"Lo que asusta es que no hayáis interiorizado aún que, cuando tomamos una decisión, la única respuesta válida es: de acuerdo", explicó. Su respuesta se ha hecho viral en los últimos días y suma más de 13.000 'me gusta'.

a mi me pone especialmente enferma que habla de "madres". Te lo juro, me supera.

Lo que nos asusta es no tener pediatras, no tener ayudas para la conciliación, no tener escuelas infantiles, no tener trabajo, vivir en una tierra que cada vez está más despoblada y abandonada…ante ésto Juan calla, silba y cobra!!!

— Rosa Rubio🌾 (@rosarubiomartin) January 19, 2023