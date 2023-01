"No tenemos que hablar de eso, ¿sabe?": la reacción de la primera ministra finlandesa a otra pregunta machista

Por Tremending

Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, es la gobernante más joven del mundo. Pero como además es mujer, permanentemente se le cuestiona por su género y edad. Volvió a ocurrir en el Foro de Davos, donde se reúnen una vez al año líderes políticos y económicos de todo el mundo. Marin está un poco cansada de que le pregunten cada dos por tres por ese asunto y así se lo transmitió a su entrevistador, el periodista de la CNN y de The Washington Post Fareed Zakaria, durante la cita de Davos.

En un momento de la entrevista, el periodista intenta preguntarle por su condición de mujer: "Sé que no le gusta hablar sobre su rol de mujer tan joven en este trabajo tan importante". "Y no tenemos que hacerlo, ¿sabe? No tenemos que hablar de eso", le interrumpió Marin, entre los aplausos de los asistentes a la conversación. Les dejamos un vídeo del momento. Lamentablemente, no hemos encontrado un vídeo subtitulado, por lo que tendrán que practicar su inglés. Les pedimos disculpas.

Este vídeo de ayer de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, contestando al periodista que no hace falta hablar de lo joven que es, adquiere otra dimensión tras el adiós de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, muy atacada por su juventud pic.twitter.com/HfYjqeS7lc — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) January 19, 2023

Sin embargo, como han podido comprobar, el periodista siguió con su pregunta: "¿Crees que has hecho cosas que promovían la agenda de las mujeres o ciertos temas que tal vez entendiste mejor que otros?".

La respuesta de Sanna Marin fue perfecta: "Mi género o mi edad no han afectado demasiado la agenda que todos tuvimos que enfrentar durante estos años". Marin añadió que Finlandia es un país pequeño (5,5 millones de habitantes) y "no podríamos arreglárnoslas si no utilizáramos todos los recursos de toda nuestra gente. Y necesitamos la participación de todos los sexos y todas las generaciones". En este caso sí hemos encontrado vídeo subtitulado al español gracias a los compañeros del Huffpost.

No es la primera vez que le ocurre esto a Marin, quien ya fue víctima de una campaña machista por divertirse en su tiempo libre con sus amigas. También cabe recordar lo ocurrido el pasado mes de noviembre, durante una cumbre con su homóloga Jacinda Ardern, hasta este mismo jueves primera ministra de Nueva Zelanda. Las dos dejaron con la palabra en la boca a un periodista cuando les preguntó en la conferencia de prensa posterior a su encuentro si se habían reunido por ser mujeres de una edad parecida. "Nos hemos reunido porque somos primeras ministras", fue la tajante respuesta de Marin.

Por cierto, ya que hablamos de Ardern: la primera ministra de Nueva Zelanda ha dimitido este jueves dando una lección de humildad. "No tengo energía", ha dicho Ardern, que también ha tenido que sufrir el machismo. Marin aguanta y con mucha energía, por lo que se ve. Que dure.