El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una propuesta del PSOE, que gobierna junto a Ciudadanos, a favor de la abolición de las armas nucleares. Una iniciativa loable, que ha contado con el apoyo de ambos partidos y el de Podemos.

Sin embargo, esa no ha sido la noticia que ha trascendido, ni tampoco que Vox esté en contra de reclamar al Gobierno que firme el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de Naciones Unidas, ni siquiera la abstención del PP.

El bombazo se ha producido en Twitter, donde no han tardado en estallar las carcajadas.

Como abulense, me siento profundamente aliviado. Ya era hora de que Burgos renunciase a su arsenal nuclear. https://t.co/2FxINV1cKo

Por otro lado, me da aún más risa que VOX se flipe tantísimo como para votar en contra. pic.twitter.com/7SUUZWt9Nw

Por un lado, me da risa que el PSOE de Burgos se flipe tanto como para abolir las armas nucleares en Burgos.

Me parece muy bien. La adhesión de Burgos al tratado de no proliferación de armas nucleares mantendrá el equilibrio de poder entre las superpotencias. https://t.co/dyLmPqsxKw

Momento de risa en Twitter👇.

Claro que si me pongo a pensar el dinero q cuestan unos concejales, q se tramite una moción en un ayuntamiento y los problemas sí son competencia municipal a los q no se está dedicando tiempo y medios por dedicarlo a cosas así, me río menos. En fin. https://t.co/7QUFBf4EOe

— Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) January 20, 2023