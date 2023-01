"No sabemos qué es peor, que sea un ignorante o que lo haya dicho con toda la intención": las reacciones a la frase de Feijóo sobre la "triple A"

"No sabemos qué es peor, que sea un ignorante o que lo haya dicho con toda la intención". Es una de las reflexiones que se están escuchando en las redes tras una frase de Alberto Núñez Feijóo hablando de la "triple A". En concreto, Feijóo aseguró este domingo: "Ayuso, Almeida y absoluta es la triple A que estamos intentando conseguir en todas las Comunidades Autónomas".

Resulta que la Triple A, por las siglas de Alianza Apostólica Anticomunista, fue una organización terrorista ultraderechista que dejó ocho víctimas mortales en nuestro país. El hermano de una de ellas ha declarado a Público que "Feijóo se lo tiene que hacer mirar".

No sabemos qué es peor, que Feijóo sea un ignorante que no sabe qué es la Triple A, o que no lo sea y lo haya dicho con toda la intención. https://t.co/SR66HGred8 pic.twitter.com/tUOo4MUWjK

— Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) January 23, 2023