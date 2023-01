El potente discurso de Antonio De la Torre en la Complutense en plena polémica por Ayuso: "Los verdaderos ilustres son los trabajadores públicos"

Por Tremending

Jornada de caos pero también de reivindicación en la Universidad Complutense de Madrid. Este jueves, el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre desató las críticas y dejó también momentos como el discurso de la alumna que recibió el premio al mejor expediente de la promoción, censurando el reconocimiento a la presidenta madrileña.

Pero no fue Ayuso la única alumna nombrada "ilustre" este año. Entre otros también fueron distinguidos antiguos estudiantes, como Arturo Pérez Reverte, Almudena Ariza, Xurxo Torres o el actor Antonio de la Torre. Precisamente este último ha dejado huella con su potente discurso, en el que ha destacado que "los verdaderos ilustres son los trabajadores públicos".



"Ese periodismo que yo aprendí aquí […] convive ahora con otro tipo de… no sé como llamarlo, donde los bulos, las fake news se usan a veces por determinados líderes de opinión con el objetivo de marcar la agenda setting. A mí ese periodismo me preocupa mucho. Entiendo que el rectorado no comparte esta preocupación", aseguró punzante en su discurso.

De la Torre también habló de dos conceptos que Ayuso y la derecha utilizan mucho últimamente, "libertad y patria". Y también tuvo palabras sobre lo público: "Para mí la palabra liberad significa tener los recursos para pensar por mí mismo […] Yo pude estudiar aquí porque tuve una beca, estudié toda mi vida en medios públicos y he logrado pensar en libertad y alcanzar la libertad gracias a que existe la educación pública". Y finalmente también habló sobre la sanidad y los trabajadores públicos, precisamente en huelga por la sanidad en lugares como Madrid. "Ellos no necesitan que se les llene la boca con la palabra patria, porque la ejercen día a día. Porque cohesionan a la sociedad y porque gracias a su esfuerzo nadie se queda atrás", añadió entre los aplausos del auditorio.

Antonio es un grande — Anita Botwin (@AnitaBotwin) January 24, 2023

"Los trabajadores públicos para mí merecen ser los alumnos ilustres" @atorrem Dixit 🫶 — Judit 🔻 (@judit_sinhache) January 24, 2023

Gran discurso. Siempre me gustó como actor, pero más como persona. — EduardNigmatic 🏀 (@EduardNigmatic) January 24, 2023

"Libertad y patria. Para mí, la palabra libertad significa (…) poder tener los recursos para pensar por mí mismo (…)

Gracias, Antonio De la Torre, eso sí que es ser ILUSTRE. Y defender, como has defendido, en tu discurso, todo lo público (Sanidad y Educación). Me representas. — NN (She/Her)🇪🇸🇮🇱🦂 (@nancysodivine) January 24, 2023

Bravo Antonio de la Torre. 👏👏👏💜Que orgullo, nos representa. — Zira 🔻❤💛💜🐳🦋🌻🌏 (@Ziracu) January 24, 2023

Sabras que a muchos estudiantes les habrás dado una buena dosis de energía para luchar por cumplir sus sueños. Gracias. — María José Villahoz Perez (@maria_villahoz) January 24, 2023



Una más de las reflexiones que han acompañado a la polémica del día. Como la de la líder de Más Madrid, Mónica García, sobre el "blindaje" de la Complutense por el premio a Ayuso.