Los tuiteros retratan al diputado Pablo Cambronero por cargar contra la joven que criticó a Ayuso

Imagen combinada de Pablo Cambronero y varios tuits. — Europa Press/ Twitter

Por Tremending

Pablo Cambronero ha cargado contra la alumna que criticó frente a Isabel Díaz Ayuso que la Universidad Complutense le concediera el título de alumna ilustre. El que fuera diputado de Ciudadanos antes de integrarse en el Grupo Mixto ha llamado a la joven Elísa María Lozano "ignorante" y ha asegurado que "en breve" la estudiante "tendrá una subvención".

Lo dice el mismo que, tras dejar el partido que le permitió conseguir representación en el Congreso de los Diputados, se agarró al escaño y mantuvo su cargo de diputado, percibiendo una subvención institucional de 1.700 euros al mes, además de su sueldo.

Por no hablar de que Cambronero, en el debate sobre el estado de la nación, pidió intervenir, se le concedieron tres minutos y, para colmo, dijo: "No me lo esperaba, así que no lo tenía preparado". Unas palabras que desataron las carcajadas del hemiciclo. Varios tuiteros le han recordado sus "perlas".

Al menos se prepara los discursos mejor que tú https://t.co/OEyOxqSEtN pic.twitter.com/9vxuAuJswE — Joseigan (@pepeconval) January 25, 2023

llamais ignorante a cualquiera q os cae mal igual sois ustedes los ignorantes https://t.co/BVEm0as46T — 𒌨𒈬𒄿𒈨𒂗 🫂 (@metraIIeta) January 25, 2023

Pablito ten un poco de vergüenza y dignidad pic.twitter.com/QP02aQ23bU — TRUMAN 🏳️‍🌈 Chema (@Papaia75) January 26, 2023

Cuéntanos más sobre subvenciones, Pablo, que sabes del tema. pic.twitter.com/WAX1Vd0Sw6 — Alex Frigenti (@AlexFrigenti19) January 25, 2023

Va a hablar uno del colectivo al que tuvieron que bajar la nota de corte en el examen de ortografía. Te tienes que reír y no parar. https://t.co/XvvYX3oY9w — Victoria De Vil (@VictDeVil) January 26, 2023

Pablo y su sueldo de 70.000 euros públicos diciendo que esa alumna recibirá una subvención. https://t.co/AOhOgqbCz7 pic.twitter.com/tdrsqJ4sUU — Axel (@Axelvelasclu) January 25, 2023

Adoctrinamiento es cuando no piensa como tú. https://t.co/8CXhiBiSUs — AKN+47 (@AKN4710) January 25, 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió esta distinción tras la decisión del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Un título que ha generado críticas entre los profesores y que ha provocado que estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información protesten ante lo que consideran una "injusticia", ya que socava la independencia de la institución.