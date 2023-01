La venganza "donde más duele" de Shakira a Piqué es cocinar con sus hijos tortitas: cuando a los medios se les va el sensacionalismo de las manos

Por Tremending

"Shakira responde a la foto de Piqué con Clara Chía dándole donde más le duele: sus hijos". Viendo este titular del diario ABC uno se pregunta qué diablos puede haber hecho la cantante colombiana a su expareja y cómo se puede ser una madre tan irresponsable de meter a sus hijos en eso, ¿no?

Vergonzoso — Pepito Meixon (@PepitoMeixon) January 26, 2023

Pues la realidad es que Shakira publicó este jueves unas imágenes en Instagram de las tortitas que hizo a sus hijos para desayunar. Y nada más. Ni cita a Piqué ni a nadie.

Este es sólo un ejemplo más de cómo el sensacionalismo se les está yendo de las manos a los medios de comunicación con el caso Shakira-Piqué, con unos toques de machismo, en su búsqueda de polémica y visitas.

Desde que la canción de Shakira con Bizarrap explotó de una forma tan bestial, los medios están buscando rentabilizarlo con visitas, pero algunos de ellos sin demasiados límites. Ya hemos visto titulares como "Shakira se rajó como cocinera y sus hijos Milan y Sasha padecen las consecuencias"; "Con su nueva canción, Shakira rompe la promesa que le hizo a sus hijos", "Piqué: la supuesta humillación que sufrió en el cumpleaños de uno de sus hijos (y qué tuvo que ver Shakira en esto)" o "La nueva venganza de Shakira hacia su suegra". Con noticias sobre rumores, metiendo a familiares y menores, y creando artículos de la nada. Por no recordar otros titulares infames que Shakira ya sufrió en el pasado.

Y no solo en los medios. Desde que Shakira lanzó su tema con puyas hacia su ex, un tufillo de machismo se ha hecho presente también en las redes sociales, donde muchos han empezado a reprocharle la letra o a decir que no ha pensado en sus hijos, algo que no se ha hecho en las miles de canciones de hombres despechados que en el mundo han sido. Y es que ya no hay machismo, no, pero cuando se habla de una mujer, los hijos siempre van con ella en el pack.

Los que se preocuparon de los hijos de Shakira y no lo hacen de los de Dani Alves, que se hagan un poquito así en el hombro que tienen una mijita de machismo. — Ale Aragón (@ale_araf) January 24, 2023

La gente no está preocupada por los hijos de Dani Alves pero sí por los de Shakira.

Qué pestazo a machismo rancio. — Liberosis🔻 (@LauryKiddo) January 23, 2023

no estoy viendo ahora a los machitos que hablaban de que pensarían los hijos de shakira hablando de los hijos de dani alves….obviamente hay q dejar a los niños tranquilos en cualquier caso, pero en la bara d medir se huele el machismo a kilómetros — laura (@_whoislaura) January 22, 2023

Y ojo, que el machismo no solo lo sufren las mujeres de a pie o las artistas. Que se lo digan a la primera ministra finlandesa, permanentemente cuestionada por ser mujer y joven.