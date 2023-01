La reina del orden Marie Kondo reconoce que es imposible ordenar su casa con tres hijos y los tuiteros reaccionan: "Yo me rendí antes de tener ninguno"

Imagen de un tuit de Marie Kondo. — Twitter

Por Tremending

La reina del orden deja de ordenar. Así lo ha anunciado Marie Kondo, una consultora japonesa, experta en organización, cuyo método se popularizó gracias a su libro La Magia del Orden y a su programa Tidying Up with Marie Kondo, emitido en Netflix.

Kondo tiene una particular técnica "doblar y almacenar" los elementos de un hogar para conformar un espacio cómodo y en el que las personas se sientan felices. "El verdadero propósito de ordenar es despertar la alegría cada día", ha defendido en su nuevo libro, El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal.

No obstante, ahora ha reconocido que se da "por vencida" y que ha dejado de ordenar su casa para atender a sus tres hijos. La experta ha explicado entrevista con el The Washington Post que ya no es prioritario para ella organizar su casa.

La nueva visión de Kondo ha sorprendido a los tuiteros, que les ha invadido una fuerte dosis de ingenio y creatividad para comentar este giro de guion.

Marie Kondo en su casa después de tener el tercer hijo pic.twitter.com/1FunrguTVS — Yogulado (@Supertramp9713) January 29, 2023

Primero lo de Macarena Olona y ahora esto pic.twitter.com/fSSmVbDVjx — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) January 29, 2023

Marie Kondo se rinde: admite que no puede ordenar su casa con tres niños pic.twitter.com/j40YlT2KsQ — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) January 29, 2023

LA MIERDA SIEMPRE GANA!!! pic.twitter.com/jRzAoBF6CO — El Show de Ignatius Farray (@showdeignatius) January 29, 2023

Sin hijos / Con 3 hijos pic.twitter.com/KucBGC0SWJ — Larry Walters  (@LarryWalters_) January 29, 2023

Yo ya me rendí antes de tener ninguno pic.twitter.com/NDmkiTMIlM — Anita Botwin (@AnitaBotwin) January 29, 2023

Marie Kondo recoge cable que es lo único que va a recoger a partir de ahora. pic.twitter.com/PQRyQ5rv6b — Nidea 🥳 (@nyconene) January 29, 2023

Kondo ha mostrado esta dosis de sinceridad y, por lo tanto, se confirma la evolución de la postura que defendió en La Magia del orden. "Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa", ha manifestado.