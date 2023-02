Aznar dice que no va a pedir perdón por apoyar la invasión de Irak y las redes le retratan: "¿Por qué la maldad está triunfando en el mundo?"

El expresidente del Gobierno y presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, IADG, José María Aznar. — Europa Press

Por Tremending

El paso de José María Aznar por el Gobierno estará manchado siempre por la decisión de meter a España en la invasión de Irak. El expresidente apoyó la operación de Estados Unidos bajo el falso pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva en el régimen de Sadam Husein.

Tras la ocupación, sin embargo, no se localizaron dichas armas. 20 años después de aquella incursión militar, el antiguo líder del PP saca pecho y dice, en una entrevista en el podcast One Decision, que volvería a respaldar la operación aunque supiera que no había armas de destrucción masiva.

Aznar: "No me voy a disculpar" por haber apoyado la invasión de Irak. El ex presidente español se declara "completamente orgulloso" de su decisión https://t.co/LwFgHiL4ow — Jesús Cintora (@JesusCintora) February 2, 2023

Es más, ha manifestado que se siente "completamente orgulloso" de la decisión que tomó y que "el mundo está mejor sin Sadam Husein". Unas declaraciones que se hacen a pesar de los atentados del 11-M en Madrid, que propició que el entonces nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retirara el apoyo español a EEUU.

Ante las palabras de Aznar, los tuiteros han reaccionado y se han preguntado cómo es posible que una persona "albergue tanta maldad".

Y yo me pregunto: ¿Por qué la maldad está triunfando en el mundo? Estoy absolutamente deprimida 😪 — Fridablabla (@mabelge) February 2, 2023

La cara es el espejo del alma. — Isabel Rei Samartim🎗 (@isabelreibr) February 2, 2023

Aznar puso al Estado Español en el punto de mira del terrorismo yihadista! https://t.co/9mkSiN1K6h — Miguel Ángel Antifascista 🔻DDHH 💜 (@mianlama) February 2, 2023

En un mundo decente ya habría pasado por el banquillo de un Tribunal Internacional sobre los crímenes de guerra cometidos en Irak.

Y en un país decente tendría que vivir en el más completo ostracismo. — Quebrantahuesos52 (@Extremodouro52) February 2, 2023

Su idolatrado Tony Blair se arrepintió públicamente. Lo que probablemente nos da una idea de la estatura política del uno frente a la del otro. — Los Lumiere (@LumiereLos) February 2, 2023

Es lo que tienen los dioses… Que todo lo hacen bien. 🤷‍♀️ — Margotlouvent (@Margotlouven) February 2, 2023

Esto es el PP https://t.co/T2DBSvnCiI — Neska (@nes_ka07) February 2, 2023

Aznar orgulloso de haber convertido Irak en un estado fallido y en un nido de yihadistas. https://t.co/lsoUnO4Hju — Hermenegildo (@Hermeningildo53) February 2, 2023

A pesar del desastroso resultado de la guerra, Aznar ha señalado que la operación militar fue un éxito y que sirvió para mejorar las relaciones con Estados Unidos.