Pedro Piqueras le espeta a Irene Montero que tiene fama de "obcecada" y ella le responde así

Sigue la polémica en torno a la ley del 'solo sí es sí', una ley atravesada por agrias batallas políticas, judiciales y feministas, y campañas de descrédito, ahora con Justicia buscando que se revise por las reducciones de condenas sin conocer cuántas se han rebajado.

Con el asunto de total actualidad, este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue entrevistada por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. Allí defendió la ley ante las discrepancias que ha provocado.

En la conversación entre el presentador y la ministra, un comentario llamó especialmente la atención por un adjetivo utilizado por Piqueras. El periodista le habló de la intención del Gobierno de llegar a un acuerdo para reformar la ley con Unidas Podemos o hacer una proposición de ley, y Montero respondió: "Yo no contemplo otro escenario que no sea el acuerdo". Entonces Piqueras interrumpió la conversación y aseguró: "Pero tiene usted fama de obcecada, ministra".

-Piqueras: tiene usted fama de obcecada

+Irene Montero: Sí, y de cosas peores.

Y no va a dar ni un paso atrás en que el consentimiento no se toque.

Si fuera un hombre le habría llamado firme, no obcecado.#IreneMonteroEnT5pic.twitter.com/gQE1rRH8jz

— Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) February 1, 2023