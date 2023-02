Ayuso se abona a ETA y los toros: "Isabel, lo que queremos es poder ir al especialista sin esperar nueve meses"

"Madrid es taurina, porque es libre, alegre y culta"; "Que les vote Txapote"; Los jóvenes "lo tienen todo" y les falta "cultura del esfuerzo"; "Sánchez quiere llevarnos a una república federal, laica y plurinacional"; "La izquierda está intentado imponer un modelo de país que nadie ha votado". No son las frases de un parroquiano del bar del 'chino facha', ni tampoco un tuitero 'librepensador' con la bandera del pollo. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso vive abonada a la polémica con frases chabacanas, hablando de ETA, de toros, manoseando la palabra "libertad" y dejando indignación allá por donde su discurso pasa. Sus cortinas de humo de manual. Y en año electoral la que nos espera va a ser buena.

Siguiendo la trayectoria que otros marcaron antes en su partido, ETA sigue siendo su tema preferido para atacar al Gobierno. Le da exactamente igual que en varias ocasiones, víctimas de la banda terrorista le hayan pedido que deje de hacerlo. Ahora ha emulado el discurso de un enajenado que irrumpió en un directo TVE, y en plena Asamblea de Madrid ha dicho la misma frase: "Que les vote Txapote". Poco después Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal del PP asesinado en 1995, ha pedido respeto.

Es inadmisible y hasta insultante y, no es la primera vez, que Isabel Ayuso utiliza y vuelve a manipular el dolor causado por ETA para atacar a sus adversarios. Sra. Ayuso ademas de respeto le pedimos un poco de sensibilidad. Pero parece que es tarea inasequible para su cargo. https://t.co/LQruiHBZeY

Por otro lado, Ayuso ha anunciado esta semana que Telemadrid volverá a restransmitir los toros por San Isidro. Mientras los sanitarios siguen en huelga y los ciudadanos sufren las listas de espera de la sanidad que ella gestiona, ha asegurado que "Madrid es la capital de la libertad y de la tauromaquia" y que "Madrid es taurina. Porque es libre, alegre y culta. Porque es España".

Isabel, no queremos toros, queremos poder ir al especialista sin listas de espera de 9 meses https://t.co/TCWLZnOBAo

Lástima que su Madrid no quiera ser la capital de la sanidad. O la capital de la educación. O la capital de la justicia social. O la capital de la diversidad. O la capital de la lucha contra el maltrato animal. No, su Madrid es el peor de todos los posibles. Y no es el nuestro. https://t.co/qKcNhGL4wv

