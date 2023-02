El tremendo enganchón de Manolo Lama con Paco González tras comparar a Vinicius con una mujer violada

Por Tremending

Hay comparaciones que jamás se deben hacer y mucho menos cuando tienes un micrófono delante y estás en un programa de radio en directo en el que te están escuchando miles de personas.

Este domingo se produjo otra bochornosa escena en el programa deportivo Tiempo de Juego de la cadena COPE. Durante la tertulia, los periodistas Manolo Lama y Paco González protagonizaron una bronca tremenda cuando debatían sobre si el jugador del Real Madrid Vinicius era víctima de la ira de las aficiones rivales y objeto de una especial dureza por parte de los jugadores del resto de equipos o si él contribuía aportando cierta dosis de provocación.

Lama argumentaba que "Vinicius ayuda a que le provoquen porque hoy se ha ido besando el escudo al descanso", en referencia a lo que había sucedido en el estadio de Son Moix en el partido que el Mallorca había ganado al Real Madrid. Sin embargo, lo que parecía un intenso debate puramente deportivo cambió de guion cuando entró a responder Paco González: "Manolo, estás acusando a la chica violada de llevar minifalda. Lamentable".

Una comparación que no gusta absolutamente nada a Lama, que le replica: "Paco, no te lo consiento". Y González responde: "Pues no me lo consientas". Y en tono burlón continúa reprochando a Lama: "No vengas con la demagogia".

"Ponte la minifalda y vete a tu casa", contesta un Manolo Lama ya enfurecido.

Ante los derroteros que está tomando la bronca, intenta apaciguar los ánimos el presentador y moderador del debate, Juanma Castaño. Pero en lugar de reprochar a Paco González sus erróneas palabras, le pide a Lama que se calme: "Era un simil Manolo". "Bueno, pues el simil que te lo diga a tí, no a mí", le replica Lama.

"No consiento que quiera jugar con un drama que hay en la sociedad y me quiera meter a mí en el hoyo", recalca Lama, que espeta foribundo: "¡Vete a cagar!".

"Si quieres te hago yo bromitas con violaciones, ¿te hago yo a ti bromitas y te meto en las bromitas?. A ver si te hace gracia", continuó Lama visibilemente enfadado. Mientras, González hace un tímido amago de explicarse diciendo que "lo que estás haciendo tú es justificar las agresiones". "Por favor, se acabó esto", medió Castaño para dar por finalizada la discusión.

Patético debate sobre #MallorcaRealMadrid :

Manolo Lama: 'Vinicius también ayuda a que le provoquen'

Paco González: 'Manolo, estás acusando a la chica violada por llevar minifalda'…🤬

El "'periodismo"' deportivo es muy machista y tb forman parte de las #CloacasDelPeriodismo pic.twitter.com/OkXEwuxqfR — La tarambana republicana (@la_tarambana) February 6, 2023

Una bronca que demuestra que el machirulismo sigue todavía profundamente arraigado en el periodismo radiofónico deportivo. Esta vez fue Manolo Lama el que tuvo que sacar los colores a Paco González pero todavía quedan muchos pasos por dar para que en determinadas tertulias se hable con respeto y con perspectiva de igualdad.