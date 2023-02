Se llama Francisco Javier Álvarez García, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria y es también el principal asesor del PSOE para reformar la ley del sólo sí es sí. Estos días se está hablando mucho de él en los medios porque ha cargado contra la definición de "consentimiento" establecida en la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Como bien recordaba Cristina Fallarás este pasado fin de semana en un artículo en este medio, Álvarez García ha llegado a calificar de "teatro" el consentimiento de la mujer. Es más, este pasado martes estuvo en el programa Todo es mentira, que presenta Risto Mejide en Cuatro, para volver a criticar el consentimiento de la mujer. A preguntas de Mejide, el catedrático llegó a comparar las agresiones sexuales con "besar de sorpresa en los morros a la pareja" e incluso llegó a preguntar de forma retórica: "Si estamos con la pareja que está dormida, ¿primero la tenemos que despertar?". Vean el momento.

Noticia relacionada

Los lectores pueden hacerse una idea por estas declaraciones. Como era de esperar, Álvarez García ha recibido un aluvión de críticas, especialmente desde la izquierda. La legión tuitera no se ha cortado un pelo en sus reproches al catedrático tras su paso por el programa de Risto Mejide. "Vomitivo" y "asqueroso" son algunos de los calificativos utilizados por los tuiteros, que no dan crédito.

No, si tu pareja está dormida evidentemente NO puedes mantener relaciones sexuales con ella porque no hay consentimiento. Me parece increíble que haya que explicar esto. pic.twitter.com/UQCQBFfPQf

— Gema MJ (@gmaemejota) February 7, 2023