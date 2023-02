Las andanzas del joven Froilán en busca de su abuelo: la "serie del año" que triunfa en redes

Un guion a la altura. La historia del díscolo Froilán merece ser contada. Cachimbas, cocaína rosa, menores… El desenlace ya todo el mundo lo sabe; el joven Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón ha acaparado múltiples titulares al integrar el selecto aforo del after ilegal desalojado el pasado domingo.

Una fiesta en la que al parecer había jacuzzis y farmacopea variada. Un final de lo más sugerente cuyo protagonista principal, el inefable Froilán, lleva al extremo las enseñanzas de su venerado abuelo, el emérito Juan Carlos I. La serie que estábamos esperando.

Y es que el cuarto individuo en la línea de sucesión al trono español se las trae. Ya sea la genética, la educación o la pura intuición, lo cierto es que el joven Froilán apuntaba maneras ya desde infante, siempre con el ejemplo de su abuelo en la recámara.

Pero, en el colegio, sus compañeros le decían que nunca sería rey porque, para que llegase su turno, antes tendría que morir mucha gente, a lo que él contestaba "pues los mato", respuesta que provocaba las burlas del resto, bromas que él no llevaba bien pic.twitter.com/zkg8dmtFdz

Pero ocurre que en la vida, a veces, vienen mal dadas. Y los infortunios, cuando se cuenta con posibles, siempre son más llevaderos. La separación de sus padres, su lugar en el mundo, la crueldad del hombre, Froilán es una esponja y todo parece afectarle sobremanera. Su deriva académica preocupa en Borbonia y su familia toma cartas en el asunto.

Esta serie de desgracias hace que el rendimiento escolar de Froily no sea el esperado. Después de repetir treinta y siete veces 1º de la ESO, su madre lo matricula en un colegio especial para niños con apellidos compuestos y dificultades cognitivas. Así, consigue aprobar todo. pic.twitter.com/1bH9oUEoxu

Sin embargo, nuestro amigo Froily se mantiene incorregible. El ímpetu heredado de su abuelo hace mella y la posibilidad de entregarse al hedonismo se antoja impostergable. Tal es así que Froily abraza con denuedo los abismos de la noche, una vida desenfrenada que le lleva, entre otros episodios rocambolescos, a dispararse en un pie.

Una deriva a todas luces preocupante que obliga a su madre, la infanta Elena, a mandar a su indisciplinado vástago en compañía de su abuelo. Tal para cual.

Pero el joven Froily queda destrozado al comprobar, no sin cierto estupor, que su referente, su abuelito el Juancar, ya no es el que era. Una decepción que Froily trata de superar flirteando nuevamente con los placeres que esconde la noche.

Pero Froily descubre, con tristeza, que su abuelo ya no es lo que era. Está viejo y no consigue aguantar su ritmo. Esta decepción lo lleva, una vez más, a dejarse llevar por el mal camino. ¿Conseguirá Froily enderezarse?- "Aquel que pudo reinar" (The Mad Prince), la serie del año pic.twitter.com/MkZIziTL21

