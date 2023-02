Madonna no se calla antes quienes critican su físico: "Soy discriminada por mi edad y por la misoginia"

Frazer Harrison / Getty Images vía AFP

Madonna ha vuelto a ser el objeto de las críticas por su aspecto físico. La cantante apareció en la pasada gala de los Grammys para hacer entrega del premio a Mejor actuación de dúo/grupo pop para Sam Smith y Kim Petras. "Si te llaman impactante, escandaloso, molesto, problemático, provocativo o peligroso, definitivamente estás en buen camino", comentó la artista antes de entregar el galardón.

La cantante subió al escenario luciendo una americana y falda de color negro, con una camisa blanca y corbata negra. Para esta ocasión, Madonna optó por tener el cabello recogido por dos coletas y dos trenzas que le caían por delante del rostro. La artista, por desgracia, tuvo que sufrir los reproches de muchos espectadores, que decían que estaba "irreconocible".

Después de varios años recibiendo críticas, la intérprete ha estallado contra aquellas personas que no paran de cuestionar sus decisiones estilísticas. En su cuenta de Instagram, Madonna ha asegurado ser una víctima del "edadismo y la misoginia que impregna el mundo". A esto, la artista ha agregado: "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto".

Además, la cantante de Like a virgin ha añadido que los medios la han degradado "desde el comienzo de su carrera" y ha celebrado convertirse en "una pionera para todas las mujeres", que puedan tener una vida "más fácil en los años venideros".

Por otro lado, Madonna ha lamentado que los focos no se centraran en su discurso. La estrella del pop entregó el premio a Kim Petras, la primera mujer trans en ganar un Grammy. Sus palabras fueron todo un alegato a favor de la diferencia y la rebeldía: "Todos los alborotadores que hay por ahí necesitan saber que su valentía no pasa inadvertida".