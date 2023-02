Primero creíamos que Ciudadanos había tocado fondo con lo de las reuniones en un McDonalds. Después pensábamos que lo había hecho con el lío de Villacís intentando encontrar un lugar en el Partido Popular. Y cuando ya pensábamos que nuestras expectativas estaban colmadas, llegó la vicealcaldesa y tuvo que recoger cable con su cambio de chaqueta. Ya estaba, el límite del bochorno había sido alcanzado.

Pero nunca hay que menospreciar la capacidad de sorprendernos de la política española y aún menos de la madrileña. Resulta que este miércoles la dirección nacional de Ciudadanos ha decidido proclamar la candidatura de Begoña Villacís a la Alcaldía de Madrid. Y aquí viene el pero: ni la vicealcaldesa ni los otros dos aspirantes llegaron al mínimo de avales exigido.

Así es. Según las normas de Ciudadanos, en localidades con más de 150 afiliados, como Madrid, los aspirantes deben reunir el aval de un mínimo del 15% del censo. Ninguno de los que se presentaban lo ha logrado, así que el Comité Permanente del partido ha tenido que tomar la decisión. En cualquier caso no parece muy buen carta de prestación a unas elecciones eso de no conseguir ni el apoyo de los tuyos…

Villacís ha logrado en total 122 avales.

Villacís no ha conseguido llegar a 126 avales. Voy a poner un gif de un gatito a ver si consigo más megustas en este tuit. pic.twitter.com/zYXESps7M7

Los tuiteros han analizado la última noticia de Ciudadanos con su habitual estilo.

Begoña Villacís no ha sido capaz de lograr 126 avales entre sus militantes y pretende gobernar una ciudad de más de 3 millones de habitantes.

Como epitafio político no está mal. https://t.co/ZywLvKb9pi

No la apoyan ni los suyos y aún así la nombran candidata. Esto queda visto para sentencia. https://t.co/He9TvWsOr1

A Begoña Villacís tenían que votarla solo 126 personas y no lo ha conseguido. Da tanta vergüenza que me da hasta pena. Bueno no. https://t.co/b2d06U9in8

— Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) February 8, 2023