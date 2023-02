"No abandones a tu cámara, él nunca lo haría": el curioso vídeo de una reportera en el Metro de Madrid que se ha viralizado en Twitter

Por Tremending

Ya sabemos que el trabajo de calle de los reporteros, especialmente los de televisión, está sometido a todo tipo de imprevistos. Lo vimos hace unos días en el programa Hablando Claro, de TVE, cuando un individuo reventó la conexión en directo de un reportero con graves insultos a Pedro Sánchez. En esta ocasión les ha tocado el turno a una reportera de Telecinco y a su cámara, aunque en esta ocasión la situación es mucho más amable y divertida.

La reportera Sandra Mir y su cámara, Pedro Pablo Almela, estaban preparando una pieza sobre el final del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Para ello se fueron al Metro de Madrid y tuvieron la idea de informar entrando y saliendo de un vagón en el breve lapso de tiempo en el que el convoy para en la estación. Pero algo salió mal.

Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL 😂😂😂😂 @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

Ya lo han visto: el cámara no tuvo tiempo de salir del vagón antes de que las puertas se cerraran y el tren partió con él dentro, mientras la reportera se quedaba en el andén diciendo "¡Ay, mierda!". La propia reportera explica en la página web de Telecinco que no era en riguroso directo, sino que estaban probando cosas nuevas: "Era un falso directo. Lo había hecho bien a la primera, pero lo quisimos volver a hacer", pero entonces las cosas no salieron tan bien como a la primera.

Y ahora se preguntarán qué sucedió con el cámara. Sandra Mir también lo ha contado en Twitter.

Y.. después de miles de peticiones.. para todos vosotros! Aquí está @almela73 volviendo tras su viaje express en @metro_madrid con aires de abandonado.. 😂 pic.twitter.com/PPE6LIcrzJ — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

El viaje, al menos, fue corto.

Por cierto mil gracias a @metro_madrid porque @almela73 volvió de una estación a otra en menos de 5 minutos! 😂😂😂 — Sandra Mir (@sanmima) February 9, 2023

Y Pedro Pablo Almela, el cámara, se lo tomó con humor. No fue el único. Él mismo ha contado cómo fue la experiencia.

Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer . Los que lo habían visto se lo contaban a los que no , aunque no se conocieran , y entre carcajada y despiporre llegue a la siguiente estación .FIN "No abondones a tu cámara …, el nunca lo haría " — Pedro Pablo Almela (@almela73) February 8, 2023

Con mucho humor también se lo tomaron los tuiteros. El cachondeo es generalizado. Incluso el Metro de Madrid ha publicado un tuit tirando de ironía.

Ya sabes, Sandra, que Metro vuela… 😂 https://t.co/59Zri0cEKC — Metro de Madrid (@metro_madrid) February 9, 2023

Hay más reacciones.

Mis buenos días de hoy van para el compañero cámara de Telecinco que aún sigue sin bajarse del metro. — Pedro Pablo Doña (@pedropablo_dr) February 9, 2023

Autofrenchconnection. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 8, 2023

Un compañero de AFP acabó en Barcelona por lo mismo, haciendo una pieza del AVE. A veces pasa 😅 — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) February 8, 2023

¡Oh! mira que bajarse de un tren tan chulo sin disfrutarlo… pic.twitter.com/84T2Ls4LoB — Antonio Arnau (@antonio_arnau) February 8, 2023

😂😂😂 Hoy en "maneras de deshacerse de un compañero" EL METRO capítulo 1. Esa serie sería todo un éxito! 😜 — Irene Azcutia (@ireneazcutia) February 8, 2023

Periodismo de riesgo, compañer@s 😂 — Dídac Alcántara Buguñá (@DidacA) February 8, 2023

Próxima estación… Esperanza 😅😅😅 — Oskar MG (@TEE7H1NG) February 8, 2023

Esto es algo que le pasaría a Bridget Jones 😄

Me encanta la gente que sabe reírse de sí misma 😊 pic.twitter.com/ilgOYm3r2G — Edith Ruiz Díaz (@DiazEdirudi86) February 8, 2023

Ay, Sandra, estás genial y muy divertida. Nuestra profesión es así, a veces no da tiempo a medir lo que tardan las puertas en cerrarse. — marta serrano (@serranobi) February 8, 2023

En fin, menos mal que no era en riguroso directo, sino tan solo una toma falsa. Pero al menos nos hemos echado unas risas.