Las tropelías que han tenido que soportar Irene Montero y Pablo Iglesias en los últimos años por ejercer la política

Por Tremending

Irene Montero y Pablo Iglesias llevan años sufriendo una de las campañas de acoso y derribo más tórridas que se recuerdan, al menos en la política española. Los impulsores, los partidos de derecha y ultraderecha, sus medios de confianza y sectores civiles ultra que se creen impunes a todo, y a los que tanto les da hackear una cámara de seguridad que acosar a una niñera.

Más allá de la cacería y el hostigamiento al que se han visto sometidos la ministra de Igualdad y el exlíder de Unidas Podemos, tanto en la propia residencia familiar como en sus lugares de trabajo, ambos han tenido que lidiar con el abanico de bulos y noticias falsas que ciertos programas de televisión, periódicos y (suponemos) periodistas han alimentado en su contra. Y, para colmo, Irene Montero lleva meses soportando los humillantes ataques del machismo más rancio y repulsivo.

A continuación, repasamos algunos de estos episodios y recordamos algunas de las embestidas más recientes contra dos personas que simplemente participan en política.

MESES DE ACOSO A LAS PUERTAS DE SU CASA

La casa de Irene Montero y Pablo Iglesias en Galapagar ha ocupado un sinfín de portadas, tertulias y titulares. Durante meses, decenas de personas se concentraban a las puertas del domicilio con el único objetivo de perseguir y molestar a los políticos. Grupos de ultraderecha como Hazte Oír instigaban estas movilizaciones y se jactaban del acoso casi diario. Además, Miguel Ángel Frontera, cabecilla del hostigamiento, reconoció ante un tribunal haber grabado el interior de la vivienda para posteriormente difundirlo, sin importarle que en su interior hiciesen vida tres menores de edad.

Eduardo Inda ha acosado a Pablo Iglesias desde el minuto uno, difundió fotos de su casa, creo bulos sobre su financiación, acosó a sus hijos, ahora manda a una periodista para que se infiltre en sus clases y poder seguir acosándole hasta en su puesto de trabajo. Está enfermo. — Rubén Hood (@RubenHood15M) January 29, 2023



CÁMARAS DE SEGURIDAD HACKEADAS

En 2019, Unidas Podemos denunció ante el Ministerio del Interior que la cámara de seguridad instalada en la residencia familiar de Irene Montero y Pablo Iglesias había sido pirateada. La formación morada recibió varios pantallazos de una página web de acceso libre en los que se podían ver imágenes captadas a tiempo real del interior del domicilio. La Guardia Civil tuvo que resetear el dispositivo de vigilancia y confirmó la veracidad de los hechos.

ACOSO A LA NIÑERA DE SUS HIJOS

Un redactor de Okdiario, el portal digital que dirige Eduardo Inda, ha acosado durante meses a los hijos de la pareja y a su niñera. Finalmente la sentencia, contraria al criterio de la Fiscalía, señaló que pese a la inquietud que pudo provocar el periodista en la cuidadora de los menores y en sus padres, la actividad no incurrió en delito. La propia niñera dijo en el juicio que se había sentido "perseguida".

IMÁGENES DE IRENE MONTERO CON UNA ECOGRAFÍA

En 2018 y siendo responsable de nuevo Eduardo Inda, en su ofuscación por perturbar la intimidad de Iglesias y Montero, salían a la luz unas imágenes de Irene Montero con una ecografía de su embarazo en la mano. El encargado de publicarlas era Okdiario y las críticas en las redes sociales no se hicieron de rogar.

Se está fotografiando hasta la ecografía de @Irene_Montero_ . Esto ya es una vergüenza que está rozando los límites del sadismo. Que se respete su intimidad ante todo. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) May 21, 2018

ASALTO A SUS DESPACHOS EN EL CONGRESO

En 2019, un periodista (otra vez de Okdiario) accedía al Congreso para colarse y grabar sin autorización en los despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero. El individuo, que difundió los vídeos, fue posteriormente expulsado de la Cámara Baja. La actual ministra de Igualdad denunció ante la Policía los hechos, ya que las oficinas se ubican en una zona no autorizada para los trabajadores de los medios.

NOTICIAS FALSAS PARA DAR Y REGALAR

Cualquiera de los dos han sufrido en carne propia los bulos y mentiras maquilladas que llevan años disparando la derecha y su brazo mediático con el objetivo de desacreditarlos. En el caso de Irene Montero, las noticias falsas han incluido desde desinformaciones acerca de su patrimonio hasta infinidad de declaraciones manipuladas, sin olvidar las famosas críticas a su viaje a Nueva York, en el que se ha reunido con altas representantes de la ONU y de la Casa Blanca, pese a los intentos de algunos medios por sostener que no se trataba de una actividad pública.

Irene Montero da su opinión sobre la masacre de Melilla delante del micro de Antena 3.

En el telediario de Antena3 la omiten y manipulan vídeo

Al día siguiente Susanna Griso, el programa de Ana Rosa y el de Alsina en Onda Cero continúan con la manipulación.

Mienten sin inmutarse. pic.twitter.com/ofHsJJR6ih — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 3, 2022

Por su parte, Pablo Iglesias ha tenido que tolerar más de lo mismo. Desde las denuncias archivadas por la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos hasta delitos electorales que jamás se le han podido atribuir. Un montón de trolas a las que Telecinco, Antena 3 y compañía dedican horas y horas de contenido, que únicamente cesan cuando los tribunales deciden paralizar los casos. Entonces sí que reina el silencio.

MACHISMO POR UN TUBO CONTRA IRENE MONTERO

Esta semana, un alcalde del PP afirmaba, sin pudor, que la ministra "tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas". Lo hacía delante del ultraderechista Javier Negre, que no es la primera vez que da voz a este tipo de insultos. Lo preocupante es que no se trata de un episodio aislado. Cuando no "está donde está porque la ha fecundado un macho alfa", es una "mujer florero" o se tiene que "afeitar el sobaco": la ofensiva machista contra Irene Montero lleva años encima de la mesa.