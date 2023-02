¿Cómo dejar de ser pobre? No comas: 'The Wall Street Journal' dice que para ahorrar dinero deberías saltarte el desayuno

Por Tremending

En tiempos recesivos e inflacionistas, la posibilidad de ahorrar unos dinerillos se antoja, cuando menos, peliaguda. Afortunadamente el ciudadano medio cuenta con expertos en materia económica que le ofrecen claves al respecto, si bien algunas podrían incidir de forma directa en su equilibrio nutricional.

Y es que es posible que al ser usted un ser vivo se levante con hambre y sed, es lo que tiene disponer de órganos vitales. Desde The Wall Street Journal lanzan una propuesta para economizar consistente en no desayunar, que, no cabe duda, le dará buenos resultados siempre que no sufra un vahído a media mañana.

Para ahorrar dinero, quizá debería evitar el desayuno, reza el artículo firmado por un tal Gabriel T. Rubin, periodista económico que, a tenor de su sonrisa ufana, él sí desayunó antes de ponerse a escribir. Como lo oyen, la biblia neoliberal tiene a bien sugerir al personal la posibilidad de no comer de buena mañana con miras a rellenar un poco la hucha doméstica.

Puedes ahorrar mucho si suprimes los microgastos. Un café por aquí, una cervecita por allá, la alimentación básica… pic.twitter.com/BYkX42A1Sg — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 16, 2023

El caso es que siguiendo un poco la línea argumental marcada por T. Rubin y su incontestable receta económica, surgen otras alternativas también a tener en cuenta. Renunciar al ocio, apagar la calefacción, eludir el aperitivo, beber menos agua, ir a pie a los sitios… Incluso no deberíamos subestimar el potencial ahorrativo de dejar de respirar.

Y si quieres ahorrar más, siempre te puedes morir. pic.twitter.com/Sk0IjmmdQw — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 15, 2023

El consejo para ahorrar de los gurús económicos del Wall Street Journal: dejar de desayunar.https://t.co/A8RqGuJ860 — Mar Rodríguez Sánchez (@MarRodguezSan) February 15, 2023

No desayunar.

La solución definitiva del Wall Street Journal contra la carestía de la vida.https://t.co/5fpJWkZoks via @wsj — Javier García 随 风 (@javihagen) February 15, 2023

Solucione todos sus problemas pasando hambre… y no es coña…. lo dice el wall street journal…https://t.co/ubaCFdMkzM — Colapso y Tecnología – Relatos Colapsistas (@FelixMorenoRC) February 15, 2023

Etapa actual del Capitalismo: no comas para que ahorres dinero https://t.co/IwjuS5t38r — Maritza Maymí (@MaritzaMaymi) February 15, 2023

O lume e a guillotina tamén dan bos resultados cando queres prescindir de gastos superfluos.https://t.co/tgHb52LLz4 — 🛰🎗 O Alberto A. Lugrís (@alugris) February 16, 2023

Para ahorrarte dinero, talvez deberías saltarte el desayuno. The Wall Street Journal https://t.co/QfFFSBxXhw — xpiderman (@xlogs) February 16, 2023

¿Quieres ahorrar? No desayunes

Tendrás ahorros, morirás de hambre y serás felizhttps://t.co/9hevFALAUs — Inés Sainz ✝️ (@InesSainzOf) February 15, 2023

Estás "innovadoras" en un país capitalista. Comer 3 veces a la semana, te ahorras más dinero en todo caso https://t.co/jUoKiWmoEm — Fender 2.0 (@Ffender1312) February 15, 2023

Eres pobre porque tienes ese horrible hábito de comer. https://t.co/y71ngcqN43 — Mario Torrico (@mtorricot) February 15, 2023

El humilde equipo Tremending, en contra de lo que receta The Wall Street Journal, quisiera romper una lanza por todos aquellos derrochadores que no se conforman y siguen desayunando por las mañanas. Aunque sea un triste sobao. Estamos con ustedes.