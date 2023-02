La homofobia de Vox hablando de aumento "alarmante" de la homosexualidad tiene respuesta: "Cambia la palabra por judíos, a ver cómo suena"

Por Tremending

No son franquistas, pero quieren una España "alegre como la que vivieron nuestros padres". No son xenófobos, pero hablan de "virus chino" y de "menas". No son racistas, pero les felicitan exlíderes del Ku Klux Klan. Y no son homófobos, pero alertan ante el "alarmante" aumento de la homosexualidad.

Esta última advertencia la hizo este jueves en el mismísimo Congreso de los Diputados la diputada de Vox María Ruiz Solás. En concreto, esta ultraderechista aseguró que "creer que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento que ustedes someten a los menores […] no es odiar". Son tan homófobos que ni se dan cuenta.

Diputada de Vox hablando del "alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad". Luego dicen que nos son homófobos. pic.twitter.com/oi8G3QgJRQ — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) February 16, 2023

Pero afortunadamente gente como la mencionada diputada no son un reflejo de la mayoría de la sociedad, y su despreciable discurso ha tenido decenas de respuestas. Para empezar la de la ministra de Igualdad, Irene Montero. "¿Cuál es el porcentaje normal de personas en una sociedad?", ha preguntado irónicamente.

#LoMásVisto | Irene Montero responde a Vox tras decir que hay un "alarmante aumento de la homosexualidad": "¿Qué porcentaje es normal? ¿Es que lo normal es diferente de ser homosexual? Eso se llama LGTBIfobia. Simplemente están en contra de los derechos humanos" pic.twitter.com/4N57sUC0c5 — Europa Press (@europapress) February 17, 2023

Otro de los que han respondido ha sido el diputado de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Eduardo Rubiño.

Una diputada de Vox ha dicho hoy que hay "un alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad". Mi respuesta: pic.twitter.com/IpQ0ZJjgT2 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) February 16, 2023

También han reaccionado personajes públicos, como el actor Hugo Silva, la actriz Anabel Alonso o el periodista José Luis Sastre.

La picadura de la cobra gay…

Que te pica y te vuelves gay https://t.co/84MVGskGRb — Hugo Silva (@rastacai) February 16, 2023

Di que sí, lo mío fue por educarme en un colegio de monjas. https://t.co/BBc2cnR6Cx — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) February 16, 2023

Un futbolista ha dicho que es gay y muchos se han preguntado cómo es posible que haya tardado tanto en pasar, si ya es 2023 Hoy, la portavoz del tercer partido más votado ha advertido del "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España 2023 — José Luis Sastre (@jl_sastre) February 16, 2023

Es solo un ejemplo de los que no se han quedado callados ante una nueva diatriba homófoba de la extrema derecha en las instituciones.

Yo era un hombre casado en una familia cristiana. Pero por casualidad vi un anuncio del Gobierno, y entonces cambié la misa del domingo por Churros con Chocolate y 13TV por Drag Race. #adoctrinadaviva https://t.co/HEfVRq79DS — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) February 16, 2023

Dan mucho asco, la verdad.

Está feo decirlo así, pero es que no merecen menos estos seres. — Carlos Salguero Gilabert🌈 (@CarloSalgueroG) February 16, 2023

Dónde está el censo de gais? Que yo aún no me he inscrito — Zaro ۞ (@danielzaroe) February 16, 2023

El gobierno lanzando rayos homosexualizadores para convertir a los niños https://t.co/ttKVilRdMm pic.twitter.com/7vxzFR4FyX — Yogulado (@Supertramp9713) February 16, 2023

"Alarmante aumento de casos de homosexualidad" pic.twitter.com/L1NLGGOmw2 — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) February 16, 2023

El otro día me leí el BOE y me entraron ganas de comerme una polla — Asierista (@ruiz_ath) February 16, 2023

Decidme q esto q acabo de escuchar no es real — Andrés Ballesteros (@aandresbm) February 16, 2023

Esto es como cuando dejaron de atarle la mano izquierda a los zurdos pa obligarles a ser diestros y de repente hubo un "alarmante" aumento de la cantidad de gente zurda. https://t.co/sOOqUvJSPg — Niki Zmf (@nikizmfr) February 16, 2023

no por favor irene montero no me dispares con ese rayo mariconizador ten piedad!!! 😱😱 https://t.co/I67w9AOc0N — keyblade 😈🔥 (@KeybladeRap) February 16, 2023

Es verdad, a mi me pasó. Yo era n4zi pero un día escuché a los de podemos y decidí hacerme trans — TheGunslinger🐀🐾🛸 (@UrkoThGnslngr) February 16, 2023

Pero, esta gente de dónde sale? qué tienen por cerebro?? — Maria Pardo Eimil (@PardoEimil) February 16, 2023

Yo me hice bollera por una promo del ministerio de agricultura https://t.co/3ikadwkc6Q — Andrea 🏳️‍🌈 (@MenendezFaya) February 16, 2023

A mí es que con esta gente se me quitan las ganas de ser diplomática. Esto debería de estar castigado por delito de odio. Habla de "casos" como si fuera un maldito virus. Es que es intolerable. https://t.co/bXSYL4ASWZ — Marina González (@enferactive) February 16, 2023

Si es que lo tienen todo. Homófobos, xenófobos, aporófobos, negacionistas de la violencia machista… y encima, un freno para los derechos de los trabajadores. No hay más que hacer un breve repaso de su programa y de lo que votan para darse cuenta.