Una vez más, os traemos nuestro resumen de la semana tras rastrear lo más recóndito de Twitter, viendo todo tipo de cosas que no imaginaríais para traeros sólo lo mejor.

Una semana en la que parece que hay mucha gente malita con virus de todo tipo.

Para empezar, os contamos lo último en el mundo de la moda: unas botas rojas que parecen de cómic. Ahí queda eso.

Un paso más cerca de mi sueño de ser AstroBoy. pic.twitter.com/fUEd7QTL51 — Riky Moreno (@rikymoreno) February 7, 2023

Como los veo a todos usando esas botas rojas 🤡 pic.twitter.com/IKryGBNg0r — Nargumedo™ (@nargumedo_) February 11, 2023

Esta semana se ha aprobado en el Congreso la reforma de la ley del aborto y la de la ley trans. Tranquilos votantes de la derecha, que no os van a obligar a abortar ni a travestiros. Es sólo si queréis.

Recuerda: La ley del aborto no te obliga a abortar.

La ley de eutanasia no te obliga a morir.

La ley del divorcio no te obliga a divorciarte.

Y no, Abascal. La reforma laboral no te obliga a trabajar. Tranquilo. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 16, 2023

PP y Vox han votado en contra. Sorpresa en Las Gaunas.

En Vox están muy preocupados por el derecho a la vida del no nacido y cuando nace y necesita ayuda que le den porque eso son paguitas. Qué gentuza. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) February 16, 2023

En el PP de Feijóo además se han hecho un lío con lo de si el aborto es un derecho o no. Quizá no quieren parecer tan ultras como los de Vox, pero a la vez no quieren renunciar a los votos de los ultras o los desinformados que les votan. Complicado equilibrio.

Me vais a tomar por loco pero si Feijoó necesita a Semper para saber ser moderado es que muy moderado no es. — Carlos Valladolid (@carvalladolid) February 16, 2023

Por su parte, en Vox siguen con sus cosas. Como lo de una diputada de esta formación que ha hablado de un "alarmante aumento de la homosexualidad" debido al "adoctrinamiento" del Gobierno.

Esta señora de Vox habla de un "alarmante" aumento de casos de homosexualidad y transexualidad. Dice también que la razón es el adoctrinamiento que se hace en los colegios.

Hay que echar a esta gentuza pic.twitter.com/y90MDtz9i8 — Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) February 16, 2023

"Alarmante aumento de casos de homosexualidad" pic.twitter.com/L1NLGGOmw2 — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) February 16, 2023

A ver, se basarán en algo para decirlo…

Antes del adoctrinamiento del Gobierno / Después del adoctrinamiento del Gobierno. pic.twitter.com/xpzDyx6XYv — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 16, 2023

Antes del adoctrinamiento del Gobierno / Después del adoctrinamiento del Gobierno. pic.twitter.com/jdRmHn8650 — ᴱˡ Óˢᶜᵃʳ (@elosqar) February 16, 2023

Antes del adoctrinamiento del Gobierno / Después del adoctrinamiento del Gobierno. pic.twitter.com/GqCLTh5KWg — MiniKondo (@kondonsito) February 16, 2023

Es escuchar a Irene Montero y querer mudarte a Chueca. Científicamente comprobado por la Universidad de Facharvard.

Yo era un hombre casado en una familia cristiana. Pero por casualidad vi un anuncio del Gobierno, y entonces cambié la misa del domingo por Churros con Chocolate y 13TV por Drag Race. #adoctrinadaviva https://t.co/HEfVRq79DS — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) February 16, 2023

En fin, la cosa tampoco es que sorprenda mucho. Fachas facheando.

Nazis de VOX homófobos, lo que nos faltaba por ver. Cuál va a ser la próxima sorpresa? Misoginia? Racismo? Aporofobia? Un poco de todo? — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) February 17, 2023

Pero para problema grave el que tienen en EEUU. Se ve que últimamente están apareciendo ovnis a todo trapo. Vamos, lo que vienen siendo objetos voladores no identificados.

Aquí no nos tomamos en serio esas tonterías porque tenemos unos medios a la altura.

¿Un tío dice que viaja en el tiempo y vosotros le dáis un reportaje? ¿Esto es verdad?@abc_es pic.twitter.com/iWe2el1cBg — CHAPLIN Parody (@NOROBESPIERRE) February 16, 2023

¿Os imagináis que de verdad nos visitasen los extraterrestres? El encuentro de dos civilizaciones sería sin duda histórico.

—¿Sois los extraterrestres que venís a invadirnos?

—No gracias. Sólo estamos mirando. — craca (@cracacraca) February 16, 2023

-Soy uno de los extraterrestres que hemos venido a invadiros

-Vamos a cerrar, caballero

-Ah perdón — 𝐁𝐚𝐫 𝐃𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 (@BarDePueblo1) February 16, 2023

– Terrícolas: Venimos a destruir a la Humanidad

– Pues ya casi que no hace falta — Marta (@martiescriu) March 13, 2018

Sería para verlo.

Todas las claves de la invasión, hoy aquí. pic.twitter.com/ib7zwwpNGV — El Palentino Radioactivo (@palentivo) February 17, 2023

Y digo más, deberíamos estar preparados.

Desde que sé lo de la posible invasión extraterrestre me cambio de calzoncillos todos los días. — CELESSON (@chemapizca) February 17, 2023

Por si acaso, Biden les ha recibido como se merece: derribándoles.

Me parece que UP 2 no va a durar tanto como la primera pic.twitter.com/bPB6JCPXTe — Larry Walters  (@LarryWalters_) February 15, 2023

A ver, por las fotos que se han visto no parece que sean el Halcón Milenario ni la nave de ET, precisamente.

Que no quiero yo ser el que os decepcione, pero pa mí que lo de que vienen los extraterrestres no es verdad. — PrendenteUno(y Trino) (@prendente1) February 16, 2023

No tiene pinta de que estemos ante el Independence Day, pero es bueno saber que si hubiera problemas estamos preparados.

Si algo nos ha enseñado Hollywood es cómo vencer a una posible invasión extraterrestre 🔊 pic.twitter.com/WMFEkowdNX — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) February 17, 2023

-¡Extraterrestres!

-Hay tiempo de escapar, hay tiempo de escapar sin problema.

-Cómo lo sabes?

-Mira la marca de la nave espacial. pic.twitter.com/k7pWhIrRke — Runnercervecero (@Runnercervecero) February 16, 2023

Por último, no queremos despedirnos sin hablar de las últimas noticias de Froilán, el cuarto en la línea de sucesión al trono en este país. No, esta vez no ha aparecido en ninguna fiesta con elefantes, jacuzzis llenos de Chanel Nº5, cheerleaders con brea y plumas y opio azul.

Otro joven emprendedor que se tiene que ir de España con una mano delante y otra detrás porque aquí todo son impedimentos.

Igual que su abuelo. pic.twitter.com/q6KVl6T4vr — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 16, 2023

Tampoco está claro si ya está en Abu Dabi no. Algunos medios dicen dicen que sí. Y mientras tanto, también hablan del que dicen que será su nuevo trabajo allí.

Primero la pandemia.

Después la guerra de Ucrania.

Ahora se marcha Froilán… La hostelería no levanta cabeza. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 16, 2023

Froilán trabajando de gorrilla en Abu Dabi. — Nidea 🥳 (@nyconene) February 13, 2023

Según han publicado varios medios, trabajará en la petrolera de un amigo del abuelo, cobrará 6.000 euros al mes y tendrá casa gratis. Así aprenderá a no ser un juerguista.

Lo del trabajo de Froilan en Abu Dabi. pic.twitter.com/9u9SPZwhwH — Satanislavsky – El retorno del Meme. (@Va_d3_Retro) February 12, 2023

…y a esto lo llamaremos "Eméritocracia" pic.twitter.com/rYpU1MNwfP — Moi Camacho (@Moicamacho) February 15, 2023

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO, (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Cuando te pasas tirando de la pielecita del padrastro. pic.twitter.com/1FMIWwnmc7 — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) February 17, 2023

Casi 400.000 personas sufren ataques de epilepsia a diario en España y cada año se registran sobre unos 20.000 nuevos casos. pic.twitter.com/hgGAxChZ6H — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 17, 2023

-Donde estamos?

-En el pasillo de los yogures del Alcampo pic.twitter.com/Nv0iGEUYaZ — 𝐁𝐚𝐫 𝐃𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 (@BarDePueblo1) February 13, 2023

Me parece un nombre super agresivo. Como una orden 😰 pic.twitter.com/WBMkXQUabl — David Pareja (@davidpareja) February 13, 2023

UN AVION EN ER SIELO… A DONDE LLEVARA???? QUISA AR PAI DE MIS SUEÑO DONDE REGALAN PUÑAO CHICHARRONE SIN NESESIDA SIQUIERA DE PORTARME RASONABLEMENTE BIEN LO CUAR DETESTO??? pic.twitter.com/JAGfehzss7 — MALACARA (@malacarasev) February 16, 2023

Volvemos la próxima semana con las reflexiones más locas y los memes más ingeniosos de los tuiteros, siempre en Tremending Topic. Rechace imitaciones.