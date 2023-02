Un diputado del PP tira de "manipulación" para defender la política sanitaria de Ayuso

Un diputado del PP ha publicado un mensaje en sus redes sociales para sugerir que la atención primaria en la Comunidad de Madrid funciona perfectamente. Ignacio Catalá ha salido a la palestra para defender la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero, claro, su intento de tergiversar la realidad, con un mensaje en el que ha adjuntado una imagen del resguardo de una cita en un centro de salud, ha salido bastante mal.

Los usuarios le han pillado, ya que parece que la cita no tiene que ver con la Atención Primaria, sino con una unidad de apoyo. Algunos tuiteros han retratado la realidad a la que se enfrenta la Atención Primaria en la región y otros han tirado de humor e ironía para responder a la publicación del diputado.

Llego a las 10 al centro de salud Espero 20' a que me atiendan en el mostrador Y sorpresa! En la "destruida y colapsada" Atención Primaria de Madrid me dan cita para MAÑANA A LAS 9:30🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/bYKZdQFANp

La cita que incluye no es para el médico de atención primaria. Es para la unidad de apoyo de Matrona.

De verdad pensáis que me vais a engañar? 🤦🏻‍♀️

Esa cita no es ni para tu médico de familia, ni para el pediatra q es de lo q hablamos en el famoso hilo.El paciente es ficticio. Tiene un CIP null. Has pedido cita con una Unidad de Apoyo. Por favor, dejad de manipular la realidad . https://t.co/X34j7FAQ6i

— Laura (@Rodraedo) February 16, 2023