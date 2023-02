La actuación que arrasa en Twitter de Dick Van Dyke, el legendario actor de 'Mary Poppins', cantando y bailando en 'Mask Singer' a sus 97 años

Los años pesan, pero no para Dick Van Dyke. El actor estadounidense ha aparecido en el programa de música Mask Singer a sus 97 años para hacer un número musical. El intérprete ha pasado a la Historia del cine por su mítico papel como el deshollinador de Mary Poppins.

Durante el reality, Van Dyke ocultó su identidad bajo un enorme traje de gnomo. El actor interpretó el tema de Frank Sinatra When You're Smiling. El objetivo de este programa es adivinar la celebrity que se encuentra detrás de la máscara. Algunas personas del público y del jurado pensaron que la interpretación podría ser de Robert De Niro o Dustin Hoffman.

There is definitely gnome one like you, @iammrvandy!! 👏 🤩 #GnomeMask

📺: @maskedsingerfox

pic.twitter.com/BzRwcad2Dh

— Ken Jeong (@kenjeong) February 17, 2023