El consejero de Economía de Ayuso critica a otras comunidades por pagar más a los sanitarios y le cae la del pulpo

En pleno siglo XXI, todavía hay individuos que hacen piruetas para atacar la importancia de pagar impuestos para mejorar los servicios públicos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sacado a relucir esta mentalidad cortoplacista y ha fijado la responsabilidad de la falta de médicos en Madrid en los gobiernos de otras regiones.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que otras comunidades autónomas ofrecen retribuciones más altas para "evitar que médicos y enfermeros se vengan a Madrid". Con estas declaraciones, el consejero sugiere que el problema está en aquellas regiones que sí pagan bien a sus profesionales sanitarios.

Como era de esperar, los tuiteros han reaccionado a la intervención del representante. "¿No será que la única (comunidad) que se equivoca es la suya?", se pregunta un tuitero. Otros, directamente, señalan que, a lo mejor, lo que tiene que hacer Fernández-Lasquetty es mirarse lo de la ideología.

No Sr. Lasquetty. La culpa no es del resto de las comunidades autónomas sino suya. Madrid paga mal y maltrata a sus médicos y usted lo sabe. pic.twitter.com/W0LOg0Uyct

No os lo vais a creer Lasquetty, el consejero de economía de Ayuso, dice que las demás CCAA están ofreciendo más pasta a los médicos para que se vayan de la CAM. Tratan a la gente como imbéciles y les funciona pic.twitter.com/4rxfdHEPt0

Por lo mismo que no vienen a trabajar a Madrid: Porque les ofrecen mejores condiciones, porque se han sentado a negociar, porque les pagan mejor. pic.twitter.com/kKrHFJzZrA

¿Por qué en la Comunidad de Madrid no se desconvoca la huelga sanitaria y si en otras regiones?

Lasquetty llorando porque otras CCAA pagan más a los médicos y enfermeras y así no se vienen a Madrid.

Pues PAY THEM MORE, Lasquetty, a ver si ahora sólo va a haber Libertad para que Madrid haga lo que quiera pero no para que las otras mejoren retribuciones. https://t.co/YAWDhFlqfx

— David Fernández (@naroh) February 20, 2023